株式会社ローソン(本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信)は、2026年1月13日(火)から、「ご当地！うまいもん祭」と題して、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”や、地元の名店による監修・ご当地食材を使用した商品などを北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売いたします。





近畿地区のローソン店舗(約2,500店：2025年11月末時点)では、『からあげクン 関西だししょうゆ味』のほか、老舗食品メーカー「くらこん」の看板商品“くらこん塩こんぶ”とのコラボ商品や京大カレー部と共同開発したレモンポークカレー、さつまいもスイーツ専門店“らぽっぽファーム”監修のスイーツなど計9品を発売いたします。





ご当地！近畿 うまいもん祭





ローソンは、これまで、地域食材を活用した商品の開発や、地元の人気店とのコラボレーション商品を積極的に展開してまいりました。

今回、「祭り」という名称の通り、多彩にラインアップしたご当地グルメをお祭り感覚でお楽しみいただくことで、地域の魅力をマチのローソンから発信し、ニッポン全国のマチを元気に盛り上げてまいります。









★ご当地！近畿 うまいもん祭 商品一覧(9品)★

商品名 ：からあげクン 関西だししょうゆ味

発売日 ：2026年1月13日(火)/税込価格：298円

商品説明：

ふんわり豊かなかつおの風味とまろやかな昆布のうまみが味わい深い地域限定発売「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」をからあげクンで再現しました。

からあげクン 関西だししょうゆ味





商品名 ：塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり

発売日 ：2026年1月13日(火)/税込価格：203円

商品説明：

大阪府枚方市に本社を構える老舗食品メーカー「くらこん」の看板商品“くらこん塩こんぶ”とのコラボ商品です。昆布本来の旨みと甘みが特長の“くらこん塩こんぶ”をごはんに混ぜ、わさびをきかせたツナマヨを中具に入れました。爽やかなわさびの風味と塩昆布の味わいをお楽しみいただけます。

塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり





商品名 ：塩こんぶごはんと明太ツナマヨネーズ

発売日 ：2026年1月13日(火)/税込価格：203円

商品説明：

“くらこん塩こんぶ”をごはんに混ぜ、明太子入りツナマヨネーズを中具に入れました。明太子のピリッとした辛みとまろやかな味わいのツナマヨ、塩昆布の味わいがよく合うおにぎりです。

塩こんぶごはんと明太ツナマヨネーズ





商品名 ：京大カレー部共同開発 レモンポークカレー

発売日 ：2026年1月13日(火)／税込価格：697円

商品説明：

スパイスにかかわることなら“何でも”活動の範囲とする総合料理サークル「京大カレー部」と共同開発したカレーです。豚バラの旨みと塩レモンを効かせた新感覚のスパイスカレーです。豚バラとスパイスのピリッとした刺激と旨みを同時にお楽しみいただけます。

京大カレー部共同開発 レモンポークカレー





商品名 ：京大カレー部共同開発 こだわりカレーパン(淡路島産玉ねぎ)

発売日 ：2026年1月13日(火)/税込価格：167円

商品説明：

京大カレー部と共同開発したカレーパンです。もっちりとした食感のパン生地に、ローソンファーム兵庫で栽培した“淡路島産玉ねぎ” 入りのカレーフィリングを入れました。きのことひき肉の旨みを活かし、独自配合のスパイスで甘口に仕上げたカレーパンです。

京大カレー部共同開発 こだわりカレーパン(淡路島産玉ねぎ)





商品名 ：らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール 4個入

発売日 ：2026年1月13日(火)/税込価格：376円

商品説明：

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」に監修いただいたスイーツです。らぽっぽファームの「ポテトアップルパイ」の味をイメージしたもち食感ロールです。もちもちとした食感の生地にさつまいもあんを塗り、果肉がしっかりと感じられるジューシーなシナモン入りのりんごジャムとさつまいも風味のクリームを巻きました。

らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール 4個入





商品名 ：じゅわっと甘さ広がる きつねうどん

発売日 ：2026年1月13日(火)／税込価格：538円

商品説明：

かつお節、宗田節、さば節、北海道産真昆布、煮干し等のだしやエキスを使用した雑味とにごりのない関西風の出汁に、もちもちとした食感のうどん、甘いきつね揚げ、ネギをトッピングしました。お揚げの甘さが出汁に広がるきつねうどんです。

じゅわっと甘さ広がる きつねうどん





商品名 ：たまごカツサンド

発売日 ：2026年1月13日(火)/税込価格：397円

商品説明：

大阪のご当地グルメ「たまごカツサンド」をイメージしました。だしをきかせたたまご焼に衣をつけて揚げ、からしマヨソースを内側に塗ったパンにはさみました。

たまごカツサンド





商品名 ：おだしのきいた肉吸い

発売日 ：2026年1月13日(火)/税込価格：397円

商品説明：

関西のご当地グルメ「肉吸い」(※)をイメージしました。カツオと昆布のだしをきかせた汁に、牛肉、豆腐、ねぎをいれました。

※肉うどんからうどんを抜いた、肉の吸い物

おだしのきいた肉吸い





■ご参考サイト

ローソン公式サイト： https://www.lawson.co.jp/index.html

キャンペーンサイト： https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/umaimonmatsuri/









■注意事項

※発売商品は数量限定・無くなり次第終了となります。

※店舗によって商品の品揃えが異なる場合がございます。