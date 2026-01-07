年率13%成長が示す未来――炭化ケイ素繊維が切り開く次世代高耐熱材料市場
炭化ケイ素繊維（SiC繊維）とは、高温での安定性、軽量性、強靭性、耐酸化性などを兼ね備えた先進的なセラミック繊維である。主成分である炭化ケイ素（SiC）は、無機物でありながら優れた機械的強度と熱伝導性を示す特性を有し、その繊維化により複合材料の補強材や耐熱部材としての機能性が著しく向上する。通常は有機ポリマー前駆体（例：ポリカルボシラン）を原料として、重合・架橋・炭化など複雑な工程を経て製造され、繊維直径は数十マイクロメートル程度に制御される。炭化ケイ素繊維は金属や樹脂との複合化によって、航空宇宙、次世代エネルギー、核分野、先進輸送機器などにおける軽量高耐熱構造体の実現に不可欠な素材として注目されている。
炭化ケイ素繊維業界は、汎用材料ではなく「高機能・高価格帯市場」に特化したニッチで戦略的なセグメントである。特に、ジェットエンジンや原子炉内構造体といった極限環境下での利用を前提とした市場では、他の繊維材料では代替不可能な性能が求められる。このような市場では、繊維の純度、密度、耐酸化処理、結晶性の制御といった要素が競争力の核心となり、単なる“軽量”や“耐熱”を超えた総合的な材料設計力が重要視される。また、C/C（炭素-炭素）複合材やCMC（セラミックマトリックス複合材）との親和性も高く、複合材料の進化と共に炭化ケイ素繊維の用途領域も拡大している。技術的には、製造コストの低減、スケールアップ、高均質化が業界全体の課題として認識されており、製品差別化による競争優位性の確保が鍵となる。
炭化ケイ素繊維は、単なる先端材料ではなく、国家安全保障や基幹産業の自立性に直結する「戦略素材」としての色彩を強めている。先進国を中心に、航空宇宙・防衛・核燃料サイクルなどの分野で外部依存度を下げることが政策課題となっており、SiC繊維の技術内製化と供給安定化は極めて重要なテーマである。その結果、これまで一部日欧企業に限られていた供給体制は、近年新興企業や国家系企業による参入が進み、多極化・国産化が加速している。一方で、製造プロセスの複雑さや設備投資の大規模性により、参入障壁は依然として高く、高品質製品の供給は限られた企業に集中している。こうした構造的制約が、プレミアム価格維持と技術優位性維持の根拠となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界炭化ケイ素繊維市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564616/sic-fibre）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが13.3%で、2031年までにグローバル炭化ケイ素繊維市場規模は2.82億米ドルに達すると予測されている。
図. 炭化ケイ素繊維世界総市場規模
図. 世界の炭化ケイ素繊維市場におけるトップ5企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、炭化ケイ素繊維の世界的な主要製造業者には、Nippon Carbon、UBE Corporation、Specialty Materials（Global Materials LLC）などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約76.0%の市場シェアを持っていた。
炭化ケイ素繊維市場の成長を支える要因は、主に三つに集約される。第一に、次世代航空機や超音速機における軽量・高温構造材へのニーズである。SiC繊維は、従来の金属材では対応困難な高温域での使用が可能であり、燃費改善や構造効率向上に資する。第二に、原子力や水素エネルギーなどのエネルギー分野で求められる放射線耐性・耐腐食性を兼ね備えており、過酷な運転条件への対応が可能である。第三に、カーボンニュートラルの流れを受けた軽量化・高効率化の推進である。複合材の高性能化によって輸送機器や発電装置のエネルギー効率が向上し、間接的にCO2削減に寄与する。これらの要素が相まって、炭化ケイ素繊維は単なる“素材”ではなく、“社会変革を支える機能基盤”としての役割を担いつつある。
