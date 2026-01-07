1/15（木）開催！AI RAGで社労士業務を効率化― 問い合わせ対応を“整理・効率化”する実務の考え方 ―【社労士向けAI活用ウェビナー】
【セミナーお申込はこちらから】
https://eerp.jp/roumu/webinars-250115/
【ウェビナー内容】（30分）
AI RAGで社労士業務を効率化
― 問い合わせ対応を“整理・効率化”する実務の考え方 ―
顧問先からの労務相談対応や、
就業規則・社内規程に関する質問対応などの
問い合わせ対応を“個人の経験”に頼らず、
業務として整理・効率化するための実務ウェビナーです。
【このウェビナーでお伝えすること】
本ウェビナーでは、
AIやRAGを理論や技術ではなく、社労士実務の視点で整理します。
・顧問先からの労務Q&A対応を、どう効率化できるのか
・就業規則・社内規程・FAQを「回答できる形」にする考え方
・ChatGPTだけに頼らない、間違えないAI活用の整理
【ウェビナー概要】
日時：1月15日（木） 12:00~12:30
講師：庄子敬弥（社会保険労務士/公認会計士）
対象：社労士・社労士事務所の方
形式：オンライン（Zoom予定）
参加費：無料
内容：労務業務におけるAI RAG活用の考え方と実務整理
主催：株式会社コマースロボティクス
サービス：AI労務君
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu/webinars-250115
※途中入退室可能です。
【本セミナーの考え方を事前に知りたい方へ】
社労士向けにAI RAGの考え方を整理した解説記事をご用意しています。
https://note.com/ai_roumukun
【講師紹介】
講師：庄子敬弥
株式会社コマースロボティクス/社会保険労務士/公認会計士
労務DXの鍵は「AI RAG」。
単なる自動化ではなく、AI・社労士・社内ナレッジを繋ぐ「協働プラットフォーム」としての労務革新を研究しています。
研究論文：https://eerp.jp/roumu/news/paperpresentation
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを提供するグローバル企業
「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
