ワルメン応援＆リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』のボイス搭載ワイヤレスイヤホン第2弾が登場 全5種類の完全受注生産で販売決定！1月9日（金）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」と株式会社DONUTS（東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成）のワルメン応援＆リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』※1がコラボレーションをしたボイス入りワイヤレスイヤホン第2弾を1月9日（金）15：00から受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338529&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、全5種類展開で「Team K」から銀星（CV:小林裕介）、「Team W」から晶（CV:沖野晃司）、「Team P」からマイカ（CV:村瀬歩）、「Team B」からリコ（CV:小笠原仁）、「Team C」からクー（CV:小林ゆう）のボイスは完全録り下ろしにてイヤホンに内蔵されます（全11ワード）。また本体は全種黒で統一、ゲームタイトルや各Teamロゴを各キャラクターの色で装飾した高級感があり普段使いができるワイヤレスイヤホンとなっております。
ワイヤレスイヤホンの販売にあわせて「ワイヤレス充電器（1種類）」の受注販売も行います。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE－Lifestyle－（以下、音アニ2号店）」にて、1月9日（金）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ2号店」では1月9日（金）15:00より実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
また2026年1月10日（土）、11日（日）にKT Zepp Yokohamaで開催される「BLACK LIVE-Show of Starless-」の会場内にて当商品の展示、試聴ブースの出展を行います。
※1
＜『ブラックスター -Theater Starless-』とは＞
大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援＆リズムゲーム。幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントや観光客誘致施策の展開など、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げている。
■アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/11c69iel
■公式X（＠Blackstar_ts）：https://x.com/Blackstar_ts
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338529&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338529&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/BlackStar_TS2.aspx
■受注販売（2）：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338529&id=bodyimage1】
