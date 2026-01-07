アジア太平洋地域オフ・ザ・ロード（OTR）タイヤ市場は鉱業・建設・農業需要拡大を背景に2035年までに約9,060万台規模へ成長し、CAGR5.57％で持続的拡大が見込まれる高耐久産業用タイヤ市場分析

アジア太平洋地域オフ・ザ・ロード（OTR）タイヤ市場は鉱業・建設・農業需要拡大を背景に2035年までに約9,060万台規模へ成長し、CAGR5.57％で持続的拡大が見込まれる高耐久産業用タイヤ市場分析