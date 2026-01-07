無料期間中の利用上限2倍＆専門サポート付き！「ナレフルチャット」年度末導入応援キャンペーン開始
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）が提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」は、2026年1月7日（水） より生成AIの導入を検討している企業を対象とした特別キャンペーンを開始いたします。無料トライアル期間中の利用上限を通常比2倍に拡充するとともに、専門スタッフによる伴走サポートを無料で提供することで、生成AI導入に不安を感じる企業の意思決定と早期成果実現をサポートいたします。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
■キャンペーン開始の背景
年始期間は、多くの企業にとって新年度に向けた業務改革やツール導入を検討する重要な時期です。業務効率化のカギとなる生成AIの活用ですが、導入検討企業からは以下のようなご相談が多く寄せられています。
「自社の業務に本当に適しているか確認したい」
「どのように活用すればよいかわからない」
「実際に導入した場合の効果が見えない」
こうした不安から、導入に踏み切れないというお声も少なくありません。そこで、より多くの企業にナレフルチャットを十分に検証いただき、生成AI活用の可能性を実感していただくため、本キャンペーンを開催いたします。
■キャンペーン詳細
＜キャンペーン内容＞
（1） 無料トライアル期間中の利用上限2倍
トライアル期間中に付与されるクレジット数が、通常の500から「1,000クレジット（2倍）」に拡充されます。通常、ご利用できる文字数は約650万文字相当（GPT-5の場合）ですが、キャンペーン適用時は約1,300万文字のAIとの対話をご利用いただけます。
（2） 伴走サポート
専門スタッフによるサポートサービスを1回無料で提供いたします。トライアル活用方法のご説明、貴社業務に応じた活用シーン提案など、生成AIのスムーズな全社浸透をサポートいたします。
＜適用条件＞
・ 先着対象企業数：限定100社
・ キャンペーン期間：2026年1月7日（水）～ 2026年3月31日（火）
・ 申込方法：無料トライアルの申込フォームにキャンペーンコード「CP-25EoF」を入力
＜お問い合わせ＞
本キャンペーンに関するお問い合わせはナレフルチャット製品サイト（https://www.knowleful.ai/）または営業担当までお願いいたします
■キャンペーンのメリット
（1） 通常の2倍の無料クレジットで、じっくり試用可能
約1,300万文字相当のクレジットを無料でご利用いただけます。以下のような検証を、上限を気にせずじっくり行うことができます。
・ 複数部署での並行試用
・ 実業務に近い規模でのプロンプト検証
・ 大量のデータ分析や長文資料の作成
・ 複数のAIモデル（ChatGPT、Claude、Gemini他）の比較利用
（2） 専門スタッフによる伴走サポート（通常有料）を1回無料提供
生成AI導入の専門知識を持つスタッフが、以下のようなサポートを無料でご提供いたします。
・ トライアル期間中の使い方・活用方法のご説明
・ 貴社の業務課題に応じた活用シーン提案
・ 導入初期のつまずきの解消
・ 早期での成果実感を実現
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTの音声会話機能とは？
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-voice-conversation/
ChatGPT Business法人向け完全ガイド
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-business-plan/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
