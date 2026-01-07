民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHI（山崎大地）がチャレンジワールドの会員向け民間宇宙開拓教育プログラムのオンライン講座「チャレンジワールドスペースアカデミー」の第2回目の講義を実施！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2025年12月26日に株式会社チャレンジワールド（本社：東京都国立市、代表：代表取締役 齋藤正明）の会員向けプログラムとして開催された、民間宇宙開拓教育プログラムのオンライン講座「チャレンジワールドスペースアカデミー」の第2回目の講義を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338483&id=bodyimage1】
【当日の様子】
2025年12月26日の講義当日は、オンラインZOOMを使用し、「チャレンジワールドスペースアカデミー」全3回の講義のうちの第2回目として、「すでに飛んでいる様々な民間宇宙船」という内容で約2時間講義を行いました。チャレンジワールド会員のうち4名が受講しました。
【講義（第2回）概要】
演題 「すでに飛んでいる様々な民間宇宙船」
講師 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
日時 2025年12月26日（日） 15時00分～17時00分
場所 オンラインzoom
対象 チャレンジワールド会員
主催 株式会社チャレンジワールド
なお、この「チャレンジワールドスペースアカデミー」は今後、2026年2月8日に第3回目の講義を開催予定です。
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【チャレンジワールド会社概要】
会社名：株式会社チャレンジワールド
代表者：代表取締役 齋藤正明
所在地：東京都国立市
URL：https://challengeworld.co.jp/
事業内容：教育事業 スポーツプログラムの企画・運営
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338483&id=bodyimage1】
【当日の様子】
2025年12月26日の講義当日は、オンラインZOOMを使用し、「チャレンジワールドスペースアカデミー」全3回の講義のうちの第2回目として、「すでに飛んでいる様々な民間宇宙船」という内容で約2時間講義を行いました。チャレンジワールド会員のうち4名が受講しました。
【講義（第2回）概要】
演題 「すでに飛んでいる様々な民間宇宙船」
講師 株式会社ASTRAX 代表取締役 民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
日時 2025年12月26日（日） 15時00分～17時00分
場所 オンラインzoom
対象 チャレンジワールド会員
主催 株式会社チャレンジワールド
なお、この「チャレンジワールドスペースアカデミー」は今後、2026年2月8日に第3回目の講義を開催予定です。
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【チャレンジワールド会社概要】
会社名：株式会社チャレンジワールド
代表者：代表取締役 齋藤正明
所在地：東京都国立市
URL：https://challengeworld.co.jp/
事業内容：教育事業 スポーツプログラムの企画・運営
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
プレスリリース詳細へ