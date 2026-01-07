AI型ドローンの世界市場2026年、グローバル市場規模（固定翼型、回転翼型、ヘリコプター型）・分析レポートを発表
2026年1月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「AI型ドローンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、AI型ドローンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、AI型ドローンの世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約25億8400万米ドルと評価されており、2031年には約57億8300万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は12.3パーセントと見込まれており、先端技術分野の中でも極めて高い成長が期待される市場です。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を踏まえ、市場競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と技術的特徴
AI型ドローンは、人工知能技術を組み込んだ無人航空機です。学習機能、画像認識、リアルタイムデータ処理などの高度な技術を活用し、人の介入を最小限に抑えながら自律的な飛行や作業を行います。
これらのドローンは、航行制御、物体認識、判断処理、周辺環境の把握などを自動で実行できるため、従来の操作型ドローンと比べて高い効率性と精度を実現しています。
________________________________________
市場動向と技術進展
本市場では、自律化技術の高度化と演算処理能力の向上が大きな潮流となっています。人工知能による即時判断や高度な分析機能により、複雑な環境下でも安全かつ効率的な運用が可能となっています。
特に、作業の自動化、省人化、作業精度向上への需要が高まっており、さまざまな産業分野での導入が進んでいます。今後も技術革新と用途拡大により、市場は大きく成長すると見込まれています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を実施しています。市場環境が急速に変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に整理しています。
さらに、主要企業の企業概要、製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確に示しています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握することです。また、AI型ドローンの成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析し、企業の事業戦略立案や投資判断に役立つ情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、DJI、Autel Robotics、PowerVision、Skydio、RyzeRobotics、Helsingなどの企業が参入しています。
これらの企業について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されており、技術力と製品性能が競争力の重要な要素となっています。特に自律飛行性能や解析能力の高さが差別化要因として注目されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
AI型ドローン市場は、機体構造別および用途別に分類されています。機体構造別では、固定翼型、回転翼型、ヘリコプター型に分けられています。用途や飛行距離、運用環境に応じて使い分けが進んでいます。
