リテルヒューズ、SMPD-Xパッケージの200V・480A対応 X4クラス ウルトラジャンクションMOSFET 「MMIX1T500N20X4シリーズ」を発売
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、X4クラス ウルトラジャンクションMOSFET 「MMIX1T500N20X4シリーズ」を1月上旬に発売します。この200 V・480 AのNチャネルMOSFETは、わずか1.99mΩと非常に低いオン抵抗（RDS（on））を備えており、優れた導通効率、熱管理の簡素化、そして高電力密度の高い設計におけるシステム信頼性の向上を実現します。
製品紹介動画：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6385646413112
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338083&id=bodyimage1】
「MMIX1T500N20X4シリーズ」は、高性能セラミックベース絶縁型SMPD-Xパッケージを採用し、上面冷却機能により最適な熱管理を実現しています。既存の最先端X4クラスMOSFETソリューションに比べ、本製品は最大2倍の電流定格と最大63％低いRDS（on）を提供します。これにより、複数の低電流デバイスを並列接続して使用していた構成を単一の高電流デバイスへ集約することを可能にします。
■特長
・200Vのブロッキング電圧、1.99mΩの超低RDS（on）により導通損失を最小限に抑制
・ID=480Aの高い電流容量により、並列デバイスの数を削減
・2500Vの絶縁とRth（j-c）=0.14℃/Wに向上した熱抵抗を備えた、コンパクトなSMPD-X絶縁パッケージ
・Qg=535nCの低いゲート電荷により、ゲート駆動の電力要件を低減
・熱管理を容易にする上面冷却パッケージ
これらの機能を組み合わせることで、電力密度の向上、コンポーネント数の削減、組み立ての簡素化を実現します。より優れた効率性と信頼性を備え、費用対効果の高いシステム設計に寄与します。
■アプリケーション
・DC負荷スイッチ
・バッテリーエネルギー貯蔵システム
・産業用およびプロセス用電源
・産業充電インフラ
・ドローン・垂直離着陸（VTOL）プラットフォーム
■よくあるご質問
1. 既存のソリューションに比べて、システム効率はどのように向上しますか？
480Aの定格電流で1.99mΩという超低RDS（on）を実現し、導通損失と発熱を低減します。複数の並列MOSFETを1つのデバイスに置き換えることで、設計の簡素化と部品点数の削減が実現すると同時に、システム全体の効率を向上できます。
2. 「MMIX1T500N20X4シリーズ」のメリットが最も発揮されるアプリケーションは何ですか？
効率と信頼性が重視される、高電流、低～中電圧のシステムに最適です。代表的な用途には、DC負荷スイッチ、バッテリーエネルギー貯蔵システム、産業用電源、充電インフラ機器、ドローン、VTOLパワーエレクトロニクスなどが挙げられます。
3. SMPD-Xパッケージングはどのような熱的・パッケージ上の利点がありますか？
高性能セラミックベースのSMPD-Xパッケージにより、Rth（j-c）=0.14℃/Wの優れた熱抵抗と2500VRMSの絶縁を達成しました。これにより、より高い電力密度とより安全な動作を可能にします。上面冷却機構を備えることで、容易な熱管理とシステムの小型化を実現。長期的な信頼性の向上に寄与します。
■仕様
ドレイン・ソース間電圧 （V）：200
オン抵抗＠ 25 ℃ （Ω）：0.00199
連続ドレイン電流＠ 25 ℃ （A）：480
製品紹介動画：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6385646413112
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338083&id=bodyimage1】
「MMIX1T500N20X4シリーズ」は、高性能セラミックベース絶縁型SMPD-Xパッケージを採用し、上面冷却機能により最適な熱管理を実現しています。既存の最先端X4クラスMOSFETソリューションに比べ、本製品は最大2倍の電流定格と最大63％低いRDS（on）を提供します。これにより、複数の低電流デバイスを並列接続して使用していた構成を単一の高電流デバイスへ集約することを可能にします。
■特長
・200Vのブロッキング電圧、1.99mΩの超低RDS（on）により導通損失を最小限に抑制
・ID=480Aの高い電流容量により、並列デバイスの数を削減
・2500Vの絶縁とRth（j-c）=0.14℃/Wに向上した熱抵抗を備えた、コンパクトなSMPD-X絶縁パッケージ
・Qg=535nCの低いゲート電荷により、ゲート駆動の電力要件を低減
・熱管理を容易にする上面冷却パッケージ
これらの機能を組み合わせることで、電力密度の向上、コンポーネント数の削減、組み立ての簡素化を実現します。より優れた効率性と信頼性を備え、費用対効果の高いシステム設計に寄与します。
■アプリケーション
・DC負荷スイッチ
・バッテリーエネルギー貯蔵システム
・産業用およびプロセス用電源
・産業充電インフラ
・ドローン・垂直離着陸（VTOL）プラットフォーム
■よくあるご質問
1. 既存のソリューションに比べて、システム効率はどのように向上しますか？
480Aの定格電流で1.99mΩという超低RDS（on）を実現し、導通損失と発熱を低減します。複数の並列MOSFETを1つのデバイスに置き換えることで、設計の簡素化と部品点数の削減が実現すると同時に、システム全体の効率を向上できます。
2. 「MMIX1T500N20X4シリーズ」のメリットが最も発揮されるアプリケーションは何ですか？
効率と信頼性が重視される、高電流、低～中電圧のシステムに最適です。代表的な用途には、DC負荷スイッチ、バッテリーエネルギー貯蔵システム、産業用電源、充電インフラ機器、ドローン、VTOLパワーエレクトロニクスなどが挙げられます。
3. SMPD-Xパッケージングはどのような熱的・パッケージ上の利点がありますか？
高性能セラミックベースのSMPD-Xパッケージにより、Rth（j-c）=0.14℃/Wの優れた熱抵抗と2500VRMSの絶縁を達成しました。これにより、より高い電力密度とより安全な動作を可能にします。上面冷却機構を備えることで、容易な熱管理とシステムの小型化を実現。長期的な信頼性の向上に寄与します。
■仕様
ドレイン・ソース間電圧 （V）：200
オン抵抗＠ 25 ℃ （Ω）：0.00199
連続ドレイン電流＠ 25 ℃ （A）：480