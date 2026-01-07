¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Û¤³¤Î»þ´ü¤À¤±!¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÊ±©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬2±©ÃÂÀ¸!
1·î8Æü¤«¤é¤ªÌ¾Á°ÅêÉ¼¤ò³«»Ï¡¢ÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤è¤¦¤¹¤â¸ø³«
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2±©¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯10·î¤«¤éÍâÇ¯3·î¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÈË¿£¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¢¨1¡×¤Î»ºÍñ¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢°ìÍñÌÜ¤Ï»ºÍñ¤«¤é37ÆüÌÜ¤Î12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÓÜÂÇ¤Á¢¨2¡Ê¤Ï¤·¤¦¤Á¡Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸å¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÌµ»ö¡¢¤Õ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÍñÌÜ¤â12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Õ²½¤·¡¢¹ç·×2±©¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢2±©¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¿Æ¥Ú¥ó¥®¥ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ÎÁãÈ¢¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁãÈ¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¤ªÊ¢¤Î²¼¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤è¤¦¤¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢2±©¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÀÝ±Â¤äÍ·±Ë¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢4·î¤´¤í¤Ë¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢2±©¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÅêÉ¼¤¹¤ëÆÃÀß±þÊçÈ¢¤ò¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¹Í¤·¤¿¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸õÊä¤È¤Ê¤ëÌ¾Á°¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ëµþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë2·îÃæ¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¶·¢¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£ÁãÈ¢¤«¤éÂÎ½ÅÂ¬Äê¼¼¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë±Û¤·¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤¹¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°SNS¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁãÈ¢¤Ç¤â¡¢¿Æ¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤½¤Ð¤Ç´ó¤êÅº¤¦°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢¨3¡£
À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÊ±©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1 ¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¡£
¢¨2 Íñ¤«¤é¿÷¤¬¤«¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¿÷¤¬Íñ¤Î³Ì¤òÆâÂ¦¤«¤é¤¯¤Á¤Ð¤·¤Ç¤Ä¤Ä¤¯¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¡£
¢¨3 ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎÄ´¤ä¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ºÍñÆü¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
¤Õ²½Æü¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÎ½Å¡§296¥°¥é¥à¡Ê¤Õ²½¸å13Æü»þÅÀ¡Ë
Î¾¿Æ¡§Êì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×
Éã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×
»ºÍñÆü¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¤Õ²½Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
ÂÎ½Å¡§260¥°¥é¥à¡Ê¤Õ²½¸å10Æü»þÅÀ¡Ë
Î¾¿Æ¡§Êì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×
Éã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×
¢£¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÌ¾Á°ÅêÉ¼!
Êç½¸´ü´ÖÃæ¡¢´ÛÆâ¤ËÆÃÀß±þÊçÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Åö´Û»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¹Í¤·¤¿6¤Ä¤ÎÌ¾Á°¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2±©¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¦Ì¾Á°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÅêÉ¼¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢2±©¤ÎÆÃÄ§¤äÄÌ¤êÌ¾¤ÎÍ³Íè¡¢ÅêÉ¼¿ô¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£·èÄê¤·¤¿Ì¾Á°¤Ï´ÛÆâ¤Ç·Ç¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°SNS¤Ç¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¸õÊä¡§¤«¤¬¤ß¡Ê¶ÀÀÐÄÌ¤ê¡Ë¡¢¤«¤¡Ê³ÁÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡¢¤ß¤½¤Î¡Ê¸æ±à¶¶ÄÌ¤ê¡Ë¡¢
¤Æ¤ó¤¸¤ó¡ÊÅ·¿ÀÄÌ¤ê¡Ë¡¢¤Ó¤Õ¤¯¡ÊÈþÊ¡ÄÌ¤ê¡Ë¡¢¤¢¤±¤º¡ÊÉÔÌÀÌçÄÌ¤ê¡Ë
¢¨Ì¾Á°¡Ê°¦¾Î¡Ë¤Î¸õÊä¤Ï¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤·¡¢ÆÃÀß±þÊçÈ¢¤ËÅêÈ¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯É½»þ´ü¡§2026Ç¯2·îÃæ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¤¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ¸ø³« ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÂÎ½ÅÂ¬Äê
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¶·¢¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£Â¬Äê¼¼¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÁãÈ¢¤«¤éÊú¤¾å¤²¤ë»Ñ¤ò¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë±Û¤·¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤ê½µ1²ó¤òÍ½Äê
¾ÜºÙ¤ÏÅö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/index.html¡Ë¡¦¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/Kyoto_Aquarium¡Ë¤Ë¤Æ¹ðÃÎÍ½Äê
³«ºÅ¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¶·¢¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼
2³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢
¢¨¤¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2±©¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯10·î¤«¤éÍâÇ¯3·î¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÈË¿£¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¢¨1¡×¤Î»ºÍñ¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢°ìÍñÌÜ¤Ï»ºÍñ¤«¤é37ÆüÌÜ¤Î12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÓÜÂÇ¤Á¢¨2¡Ê¤Ï¤·¤¦¤Á¡Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸å¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÌµ»ö¡¢¤Õ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÍñÌÜ¤â12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Õ²½¤·¡¢¹ç·×2±©¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢2±©¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÀÝ±Â¤äÍ·±Ë¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢4·î¤´¤í¤Ë¥×¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢2±©¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÅêÉ¼¤¹¤ëÆÃÀß±þÊçÈ¢¤ò¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¹Í¤·¤¿¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¸õÊä¤È¤Ê¤ëÌ¾Á°¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ëµþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë2·îÃæ¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¶·¢¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£ÁãÈ¢¤«¤éÂÎ½ÅÂ¬Äê¼¼¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë±Û¤·¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤¹¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°SNS¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁãÈ¢¤Ç¤â¡¢¿Æ¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤½¤Ð¤Ç´ó¤êÅº¤¦°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢¨3¡£
À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÊ±©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1 ¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¡£
¢¨2 Íñ¤«¤é¿÷¤¬¤«¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¿÷¤¬Íñ¤Î³Ì¤òÆâÂ¦¤«¤é¤¯¤Á¤Ð¤·¤Ç¤Ä¤Ä¤¯¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¡£
¢¨3 ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎÄ´¤ä¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ºÍñÆü¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
¤Õ²½Æü¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÎ½Å¡§296¥°¥é¥à¡Ê¤Õ²½¸å13Æü»þÅÀ¡Ë
Î¾¿Æ¡§Êì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×
Éã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×
»ºÍñÆü¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¤Õ²½Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
ÂÎ½Å¡§260¥°¥é¥à¡Ê¤Õ²½¸å10Æü»þÅÀ¡Ë
Î¾¿Æ¡§Êì¿Æ¡Ö¤Þ¤Ä¡Ê¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡Ë¡×
Éã¿Æ¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×
¢£¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÌ¾Á°ÅêÉ¼!
Êç½¸´ü´ÖÃæ¡¢´ÛÆâ¤ËÆÃÀß±þÊçÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Åö´Û»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¹Í¤·¤¿6¤Ä¤ÎÌ¾Á°¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2±©¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¦Ì¾Á°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÅêÉ¼¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢2±©¤ÎÆÃÄ§¤äÄÌ¤êÌ¾¤ÎÍ³Íè¡¢ÅêÉ¼¿ô¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£·èÄê¤·¤¿Ì¾Á°¤Ï´ÛÆâ¤Ç·Ç¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°SNS¤Ç¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¸õÊä¡§¤«¤¬¤ß¡Ê¶ÀÀÐÄÌ¤ê¡Ë¡¢¤«¤¡Ê³ÁÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡¢¤ß¤½¤Î¡Ê¸æ±à¶¶ÄÌ¤ê¡Ë¡¢
¤Æ¤ó¤¸¤ó¡ÊÅ·¿ÀÄÌ¤ê¡Ë¡¢¤Ó¤Õ¤¯¡ÊÈþÊ¡ÄÌ¤ê¡Ë¡¢¤¢¤±¤º¡ÊÉÔÌÀÌçÄÌ¤ê¡Ë
¢¨Ì¾Á°¡Ê°¦¾Î¡Ë¤Î¸õÊä¤Ï¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤·¡¢ÆÃÀß±þÊçÈ¢¤ËÅêÈ¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯É½»þ´ü¡§2026Ç¯2·îÃæ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¤¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ¸ø³« ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÂÎ½ÅÂ¬Äê
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¶·¢¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£Â¬Äê¼¼¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÁãÈ¢¤«¤éÊú¤¾å¤²¤ë»Ñ¤ò¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë±Û¤·¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤ê½µ1²ó¤òÍ½Äê
¾ÜºÙ¤ÏÅö´Û¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/index.html¡Ë¡¦¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/Kyoto_Aquarium¡Ë¤Ë¤Æ¹ðÃÎÍ½Äê
³«ºÅ¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÆ¶·¢¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼
2³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢
¢¨¤¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html