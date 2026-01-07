アートホテル鹿島セントラル 高速バスターミナルに新拠点「SONIA COFFEE」誕生





アートホテル鹿島セントラル（所在地：茨城県神栖市、総支配人：野水崇司、以下当ホテル）は、茨城県南東部に位置する鹿行エリアの玄関口としてハブ的役割を担い、都心と同地域を結ぶ移動拠点「高速バスターミナル」としての機能を有しています。当ホテルでは、ターミナルの利便性向上を目的に、待合スペースを含むターミナル内の改装を実施し、その一環としてカフェ＆ショップ機能を備えた「SONIA COFFEE（ソニアコーヒー、以下当店）」を2025年12月22日にオープンしました。

高速バスターミナル内に設けられた当店では、本格コーヒーや茨城県ならではの軽食類のほか、お土産や旅の必需品などを揃えています。高速バス利用はもちろん、周辺エリアを訪れる方や宿泊ゲストにも気軽に立ち寄っていただける“地域に開かれたひと息の場”として、日常利用と広域移動の双方に寄り添う拠点を目指します。当ホテルグループ（アイコニア・ホスピタリティ）において、「SONIA COFFEE」は北海道小樽市、千葉県千葉市に続く3店舗目の展開となり、茨城県では初上陸となります。

■日常使いにもなじむ、アラビカ豆100％の本格コーヒー

コーヒー豆はアラビカ豆を100％使用し、中煎りで仕上げたマイルドな味わいが特長です。甘い香りと苦味・酸味のバランスに配慮し、短時間の利用でも飲みやすい一杯を提供します。エスプレッソ抽出にもこだわり、ミルク系メニューとの相性にも配慮しました。通勤や移動の途中、バス待ちの合間など、用途に応じた楽しみ方が可能です。

■茨城県の魅力を伝える、地域素材のスイーツ＆フード

地元・茨城県の素材を活かしたテイクアウトメニューをホテルのパティシエとシェフが当店オリジナルで開発。気軽に茨城の味を体験できます。

■お土産や旅の必需品も揃う、ショップ機能を完備

飲食テイクアウトメニューに加え、移動前後に必要なアイテムやお土産を一度に選べるショップ機能を備えています。待合スペースと一体化した構成により、移動の合間に買い物と休憩を同時に済ませられる点が特長です。

■用途に応じて使える、ゆとりあるイートインスペース

通路向かいには、かつてのティーラウンジの空間を活かしたイートインスペースを設けました。コーヒーを手に少し移動するだけで、落ち着いた時間を確保できます。高速バス利用前後の待ち時間に加え、通勤途中の小休憩やWebミーティング、ホテルゲストの朝や夜のひと息など、多様な利用シーンを想定しています。（Wi-Fi完備）





高速バス待合室に併設したカフェ＆ショップ





開放的なイートインスペース

【SONIA COFFEE（ソニアコーヒー）概要】

店舗名：SONIA COFFEE（ソニアコーヒー）

場所：アートホテル鹿島セントラル1階 高速バスターミナル内

営業時間：7:00～19:00 イートインスペース利用時間：7:00～19:00

地元・茨城県の素材を活かしたメニュー：





納豆カツサンド 900円

包丁で叩き挽き割りにした納豆に切干大根と長葱を加え、貴醤油と鰹だしで味付けした納豆ペーストを使用。茨城県産ローズポークは低温調理で柔らかく仕上げ、鹿島の堅焼き煎餅を混ぜ込んだ衣で揚げ、素材の調和を大切にしています。冷めてもザクザクとした食感が楽しめる和風テイストのカツサンドです。





神栖市地域特産品認定 ピーマンソフトクリーム 400円

ピーマンの作付面積日本一を誇る神栖市のピーマンを、種ごと丸ごと砕いて使用。改良を重ねて完成したパティシエオリジナルのソフトクリームで、すっきりとした甘さとピーマンの美味しさを楽しめます。

■おいもラテ 680円／アイスおいもラテ 720円／栗ラテ 680円／アイス栗ラテ 720円

その他メニュー 一例：

＜ドリンク＞





■ソニアブレンド S 350円 L 420円／カフェラテ S 450円 L 520円／カフェモカ 650円

＜スイーツ＞





■チーズケーキ 1ピース 450円／バニラソフトクリーム 400円

＜フード＞





■パニーニ（マルゲリータ）750円／パニーニ（モルタデッラ）800円 ※北茨城ファームのミニトマト使用

お問い合わせ：

TEL：0299-95-5544

公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/facilities/sonia/

※料金は税金を含みます。

※イートインスペースは当店ご購入のお客様専用です。

※画像はすべてイメージです。

■「アートホテル鹿島セントラル」 概要





【名称】 アートホテル鹿島セントラル

【所在地】 〒314-0144 茨城県神栖市大野原4-7-11

【アクセス】

東京駅（八重洲南口）より鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き 高速バス 「アートホテル鹿島セントラル」内バス停まで1時間30分

JR鹿島線「潮来」駅または「鹿島神宮」駅より車で15分、JR成田線「小見川」駅より車で13分

東関東自動車道「潮来」ICより車で10分

【階数】 地上16階建

【客室】 176室／全9タイプ

【レストラン・カフェ】 レストラン4店舗、カフェ1店舗

15階 鉄板焼 楓／1階 日本料理 槙／1階 中国料理 桃鹿楼／1階 KASHIMA BOLD KITCHEN

1階 SONIA COFFEE

【館内施設・設備】 宴会場／チャペル／神殿／温泉／フロント／ロビー／売店／高速バス待合室／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL: 0299-95-5511（代） 公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER）福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp