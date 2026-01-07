ベトナムの商用車市場は、インフラ整備の拡大と物流の成長を背景に、2035年までにほぼ倍増する見込み。
ベトナム商用車市場予測：力強い長期成長を示す
ベトナムの商用車市場は、2025年には25億2,895万米ドル規模となり、2035年までに57億9,613万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.86%で拡大する見込みです。この力強い成長軌道は、ベトナムの工業化の加速、物流部門の拡大、そして都市部および都市間回廊における交通インフラへの継続的な投資を反映しています。
ベトナムが地域における製造・輸出拠点としての地位を強化するにつれ、効率的な貨物輸送と旅客輸送への需要が着実に高まっており、商用車メーカーやフリート事業者にとって好ましい環境が生まれています。
インフラ開発が市場拡大を牽引
大規模なインフラ開発は、ベトナムの商用車市場にとって最も重要な成長要因の一つであり続けています。高速道路、港湾、工業団地、スマートシティプロジェクトへの継続的な投資により、トラック、バス、特殊商用車への需要が増加しています。経済特区間の接続性向上を目指す政府主導の取り組みは、建設、物流、公共交通機関で使用される中型・大型車両への需要をさらに刺激しています。
同時に、急速な都市化により、公共交通システム、ラストマイル配送、自治体サービスを支えるバスや小型商用車へのニーズが高まっています。
物流とEコマースが車両需要を促進
ベトナムの急速に成長する物流およびEコマースのエコシステムは、商用車需要を形成する上で極めて重要な役割を果たしています。オンライン小売活動の増加と、コールドチェーンおよび倉庫インフラの拡大により、都市部および地域配送における小型商用車の導入が大幅に増加しています。
物流サービスプロバイダーは、燃費効率の向上、運用コストの削減、そしてより厳しい配送時間の遵守のために、フリートの近代化をますます進めています。この傾向は、小型および大型商用車セグメントの両方で長期的な需要を支えることが予想されます。
燃費効率と環境に優しい車両へのシフト
環境持続可能性は、ベトナムの商用車業界における重要な焦点分野として浮上しています。フリート事業者は、進化する排出ガス規制を遵守し、総所有コストを削減するために、燃費効率が高く、低排出ガス、代替燃料車への移行を徐々に進めています。
高度なエンジン技術、ハイブリッドパワートレイン、電気商用車の導入は、特に都市交通やラストマイル物流において勢いを増しています。予測期間中、クリーンテクノロジーの導入は製品ポートフォリオを再構築し、市場全体の購買決定に影響を与えることが予想されます。
ベトナム商用車市場の主要企業
● THACO（Truong Hai Auto Corporation）
● Isuzu Vietnam Co., Ltd.
● Ford Vietnam Limited
● Toyota Motor Vietnam
● Hyundai Motor Company
● UD Trucks Vietnam
● Mercedes-Benz Vietnam
● Mitsubishi Motors Vietnam
● AB Volvo
● Nissan Motor Co. Ltd.
● Honda Vietnam Co.
● Dongfeng Motor Corporation
● その他の主要企業
