カスタム調査による主要な意思決定要因の特定(ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー)
誰が決めるかを知ることよりも、どのように決められているかを理解することが重要である理由
多くの組織は、データにアクセスできているという理由で、自社の顧客、競合、市場を理解していると考えがちである。しかし実際には、情報が不足しているからではなく、意思決定に本当に影響を与えている要因が十分に理解されていないために、戦略的な判断ミスが繰り返されている。意思決定は、価格や製品性能といった単一の要素によって左右されることはほとんどなく、リスク認識、業務上の制約、組織内の力学、タイミング、外部からの圧力が複合的に作用して形成される。
カスタム調査は、こうした要因を明らかにするうえで重要な役割を果たす。何が購入されたかではなく、どのように意思決定が行われたかに焦点を当てることで、一般的な市場データでは得られない洞察を組織にもたらす。
表面的なデータでは意思決定を説明できない理由
標準的な市場調査は、目に見える属性に依存することが多い。業界分類、企業規模、地域、予算規模などである。これらは市場を区分するには役立つが、行動の理由を説明することはほとんどできない。
書類上は同じように見える二つの組織が、まったく異なる判断を下すことは珍しくない。一方はコストよりも信頼性を重視し、もう一方は関心がないのではなく、社内承認の問題で購入を先送りしている場合もある。こうした根本要因を理解しなければ、表面的なデータに基づく戦略は成果を上げにくい。
カスタム調査は、意思決定が行われる文脈に踏み込むことで、この限界を補う。集計データでは見えない制約、動機、取引条件を明らかにする。
データセットではなく意思決定から始める
効果的なカスタム調査は、何を明らかにすべき意思決定なのかを明確にすることから始まる。例えば次のような問いである。
・購買プロセスの後半で商談が停滞する理由は何か
・提供内容が似ているにもかかわらず、なぜ特定の供給者が選ばれるのか
・最終判断に拒否権を持つ社内関係者は誰か
意思決定を軸に調査を設計することで、興味深いが実務に結びつかないデータ収集を避けることができる。得られる洞察はすべて、行動にどう結びつくかという観点で評価される。
この意思決定起点の考え方により、理論的ではなく実践的な示唆が得られる。
意思決定要因としてのリスク理解
多くの企業間取引や公共分野では、意思決定は機会追求よりもリスク回避によって動かされることが多い。カスタム調査は、意思決定者にとってどの種類のリスクが最も重要かを特定する。
それには次のようなものが含まれる。
・業務の中断
・規制上のリスク
・評判への影響
・供給者への長期依存
一般的な調査では、これらのリスクがどのような優先順位で評価されているかは見えにくい。カスタム調査によって、切り替えリスクを下げるために割高な選択を受け入れるケースや、技術的高度さよりも導入の速さが重視されるケースが明らかになる。
リスクの優先順位を理解することで、想定ではなく実際の懸念に合致した提案が可能となる。
実際の意思決定単位の把握
形式上の決裁者が、必ずしも実質的な決定権者とは限らない。カスタム調査は、影響力を持つ関係者、判断を妨げる存在、非公式な助言者を含めた意思決定単位全体を可視化する。
多くの場合、購買判断には調達、業務、財務、法令対応、利用部門などが関与する。それぞれが異なる基準で選択肢を評価する。
どの段階で誰の意見が影響力を持つのかを把握することで、伝え方や関与の方法を調整でき、摩擦を減らし、意思決定期間を短縮できる。
