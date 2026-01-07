Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、金属熱処理加工業を営む金属技研株式会社(本社：東京都中野区、代表取締役：畑中 秀夫)がbellSalesAIを営業部門全体に導入し、Salesforce入力業務の効率化と営業活動の質向上を目指すことを発表しました。同社では、これまでSalesforceへの入力業務に多くの時間を要し、入力内容に個人差が生じる課題を抱えていました。bellSalesAIの導入により、入力時間50％削減と商談中のメモ作業負担軽減が見込まれ、顧客との対話に集中できる環境の実現が期待されています。





■導入背景

金属技研株式会社では、金属熱処理を基幹とした「ろう付」、「HIP処理」、「焼結」等の金属加工受託加工サービスを提供しており、核融合機器などの構造設計・分析及び製造まで、モノづくりの上流から下流まで一貫した生産体制を備えています。同社のビジョン「the metal solution」のもと、熱処理からHIP処理、接合、機械加工、解析分析まで金属に関わる多くのソリューションを顧客に提供する中で、営業活動における以下の課題が顕在化していました。

第一に、Salesforceへの入力業務に時間を要することで、営業担当者が本来注力すべき顧客対応や提案活動に十分な時間を割けない状況がありました。加えて、営業担当者によってSalesforceへの入力件数や入力内容の粒度にばらつきが生じており、組織全体でのデータ品質の標準化が課題となっていました。

■導入の決め手となった3つのポイント

金属技研株式会社では、AI議事録の有用性を他社製品で既に認識していましたが、以下の3点を評価しbellSalesAIの導入を決定しました。

1.要約内容と抽出項目のSalesforce連携

2.営業スキル向上への活用可能性

3.商談力の強化・平準化への期待

■導入効果と今後の期待効果

金属技研株式会社では、bellSalesAIの導入により以下の効果が期待されています。

1.Salesforce入力業務の大幅効率化

・入力時間50％削減を実現

・外勤から戻った後も、まとまった要約内容を確認し修正すればすぐにSalesforceへ連携できる状態となり、入力時間の確保が困難な場合でも効率的に記録を残すことが可能に





2.商談の質向上

・商談時のメモ作業負担が激減し、話の内容に集中できる環境を実現

・「商談内容をメモしきれない」という不安から解放され、安心して打合せに臨めるように





3.営業管理体制の強化

・営業歴の浅いメンバーでも、必要な内容が確認できているか上司が的確に判断できるため、フォローがしやすくなることが期待されます

■bellSalesAI×Salesforce連携の活用ポイント

金属技研株式会社では、bellSalesAIとSalesforceの連携により、商談内容が自動的に構造化され、Salesforceの各項目に適切に振り分けられる仕組みを構築します。これにより、営業担当者は手作業での入力から解放され、蓄積されたデータを基にした営業活動の分析・改善が可能になります。

■顧客コメント

「当社は金属熱処理加工という技術営業を行っており、以前は商談後のSalesforce入力に10～15分を要していましたが、bellSalesAI導入後は入力時間が半減しました。

特に印象的だったのは、新入社員が『AIの書き起こしを見ることで、自分が聞き逃していた重要なポイントに気づけた』と話していたことです。また、工場長がメンバーの商談ログを確認してコメントをくれるようになり、現場と本社の情報共有も格段に向上しました。

今後は英語での商談にも対応できるバイリンガル機能を活用し、海外営業部門でも展開していく予定です。」

■今後の展望

金属技研株式会社では、bellSalesAIの活用により、データの構造化による営業活動の生産性向上を目指します。具体的には、セルフマネジメント・管理職マネジメントの強化を図り、営業担当者一人ひとりが自身の商談スキルを客観的に把握し改善できる環境を整備していきます。

■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

1.Salesforce入力効率化に特化：AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2.圧倒的な使いやすさ：対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

■bellSalesAIに関するお問い合わせはこちらから

■金属技研株式会社 会社概要

商号 ： 金属技研株式会社

所在地 ： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー27階

代表者 ： 代表取締役社長 畑中 秀夫

設立 ： 1960年2月10日

資本金 ： 288百万円

事業内容 ： 金属熱処理を基幹とした「ろう付」、「HIP処理」、「焼結」等、

金属加工受託加工サービス及び、

核融合機器などの構造設計・分析及び製造

■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,015百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ： https://bsai.bellface.co.jp/