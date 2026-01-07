次世代プレミアムe-Bikeブランド「BESV(ベスビー)」を展開する株式会社BESV JAPAN(本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤山 俊明)は、2026年、新たなラインナップを追加いたします。

AI Driving × IoT というSMALOの価値をそのままに、よりシンプルで選びやすい新しいミニマルモデルを販売開始。

あわせて、日常使いで人気のシティe-Bike「CF1 Lino」、軽量e-Road「JR1」に新色を追加。

日常の移動からスポーツライドまで、BESVが展開する3カテゴリーの価値を、より幅広いユーザーに届けるラインアップが完成しました。









■SMALOの“AI × IoT”という革新を、もっと多くの人のもとへ。





SMALOバナー





SMALOは、BESVの最新技術を結集した「AI搭載スマートe-Bike」として誕生しました。

独自のAI Driving Systemが走行データを解析し、

●最適アシストを瞬時に判断するAIスマートアシスト機能

●7段自動変速を実現するE-Shift(LX2のみ)

など、ライダーの負荷に合わせた“なめらかな走り”を提供してきました。

さらにSMALOの中核となるVCU(Vehicle Control Unit)が、Bluetooth／GPS／4G通信などのIoT機能を統合し、アプリから車体の状態を把握・更新できる次世代のスマートバイクとして高く評価されています。









■新ライン「SEシリーズ」

――つながる安心はそのままに、よりシンプルに洗練。

今回新登場するSEシリーズは、SMALOの思想である「人と自転車を、もっと密につなぐ」価値観をそのまま残しつつ、通信方式をBluetoothのみに最適化。





アプリ連携による、

●自動エラー診断

●ファームウェアアップデート

●アシスト強度や電子音など各種設定のカスタム

といった“日々の安心・快適・最新であること”に直結するIoT機能は従来どおり搭載しています。

都市生活に馴染むシンプルでミニマルな体験を求めるユーザーに向けて、必要なスマート機能を厳選し、より選びやすい価格帯で提供する新シリーズです。









■従来の「コネクテッドシリーズ」は継続販売

既存のLX2/PX2は、4G通信による“常時クラウド接続”を継続搭載。

●バイクステータスのクラウド自動保存

●GPS位置情報の追跡

●盗難アラーム・通知連携

など、「SMALOらしいセキュアなつながり」を提供し続けます。

コネクテッドシリーズ(4G・GPS・Bluetooth)／SEシリーズ(Bluetooth)という二軸展開により、ユーザーの用途に応じた最適な選択が可能となりました。









■対応モデルと価格

●LX2 SE 328,000円(税込)

・AI Smart Assist

・E-Shift 7段自動変速

・AIラーニング機能

・新世代LEDヘッドライト／ブレーキランプ連動リアライト

・スマホによるアシスト調整

(※コネクテッド版LX2は398,000円(税込))





＜スペック＞

・適応身長 ： 169cm～

・重量 ： 23.1kg

・走行可能距離 ： 120km/95km/80km

・バッテリー容量： 504Wh(36V×14.0Ah)





●PX2 SE 298,000円(税込)

・都市部に適した20インチ設計

・前後サスペンション

・アプリ連携で車体管理がさらにスマート

・コンパクトで扱いやすいシティ向けモデル

(※コネクテッド版PX2は348,000円(税込))





＜スペック＞

・適応身長 ： 149cm～

・重量 ： 21.4kg

・走行可能距離 ： 80km/60km/50km

・バッテリー容量： 365Wh(36.9V×9.9Ah)









■“ミニマルも、フルコネクトも。”

SMALOはあなたのライフスタイルに合わせて選べる時代へ。

SEシリーズは、「IoTバイクは欲しいけれど、もっとシンプルなほうがいい」という声に応えたモデルです。

●ガジェット感を抑えたミニマルな使い心地

●都会の暮らしに寄り添う静かで上質なデザイン

●必要な機能だけを直感的に使える操作性

SMALOを初めて手に取る方にも、より自然にフィットする仕上がりです。

一方で、フラッグシップであるコネクテッドシリーズは、「常時つながる安心」「高度なセキュリティ」「クラウド管理」を求めるユーザーに向けて継続。SMALOはこれから、“選べるスマートe-Bike”として次のステージへ進みます。









【新色情報】

■シティe-Bike「CF1 Lino」に、上質な新色＜ロイヤルブルー＞が登場。





CF1 Linoバナー





BESVのシティ向けe-Bike「CF1 Lino(シーエフワン リノ)」に、新たなカラーバリエーション＜ロイヤルブルー＞が加わります。

CF1 Linoは、高いデザイン性とシンプルな操作性を両立した“オトナのためのアーバンe-Bike”。

あえてバッテリーを外さない設計とすることで、スリムなボディラインと高いフレーム強度を両立し、日常で扱いやすい美しいシルエットを実現しています。ディスプレイを持たず、電源ONはボタン一つ。バッテリー残量とアシストモードはLEDカラーのみで直感的に識別できる、極めてシンプルな操作性も特長です。

跨ぎやすく剛性の高いL字フレームに、ディスクブレーキとDEORE 10段変速を組み合わせ、スポーツバイクのような軽快な走行性を実現。

可変式ハンドルステムは、ワンタッチでハンドルの角度調整が可能で、前傾のスポーツポジションから、背筋を起こしたコンフォートポジションまで、気分や用途に合わせたポジション調整ができます。家族での共用時にも便利な装備です。





さらに、

●フレーム内蔵フロントライト

●前後フェンダー

●リアキャリア

●テールランプ/ブレーキランプ

●ABUS製サークル錠

●キックスタンド

など、日常に必要な装備をすべて標準搭載した“完成された街乗りe-Bike”です。

22kgの車重を感じさせない堅牢なフレーム構造が、ペダルパワーとアシストパワーを安定した加速へと変換し、街中での取り回しも軽快です。

今回追加されるロイヤルブルーは、鮮やかさの中に深みを感じる上質なブルーにシルバーとブラウンのパーツを合わせた、ヨーロピアンテイスト漂うクラシックな佇まいが特長です。

街並みに映える華やかさと落ち着いた品の良さを兼ね備え、柔らかな印象に仕上がっています。

日常の移動を、より美しく、より心地よく彩る新色の追加です。





CF1 Lino Royal Blue





＜CF1 Lino＞

価格 ：248,000円（税込）

重量 ：22.5kg

適応身長 ：153cm～

アシスト走行可能距離：90km/60km/55km

バッテリー容量 ：378Wh(36V×10.5Ah)

カラー ：Graphite Gray、Royal Blue

※既存のGraphite Grayはストレートハンドル。新色Royal Blueは、コンフォートハンドル仕様です。









■軽量e-Road「JR1」に、スポーティな新色＜Racing Red/Black＞＜Racing White/Black＞が登場。





JR1バナー





BESVの人気e-ロードバイク「JR1」に、スピード感あふれる2種類のツートンカラー

Racing Red/BlackとRacing White/Black が新たにラインナップされます。

JR1は、BESV最軽量クラスの軽さと自然なアシストフィールを両立した、e-Roadの定番モデルです。

ロードバイクらしいシャープな走りを保ちながら、“疲れにくい長距離”を実現し、幅広い層のライダーに支持されています。

今回の新色は、走りへの高揚感を演出するスポーティでシャープなツートンカラー。

視覚的なスピード感を際立たせ、よりレーシーで躍動感のあるスタイルに仕上げました。





e-Roadは、

●年齢や体力の変化を感じても“まだ走れる”喜び

●仲間と走るグループライドで“置いていかれない安心”

●夫婦や家族など、体力差を超えて“一緒に楽しめる”自由

を提供してくれます。





JR1の新色は、

「もう一度あの距離へ」「誰とでも同じスピードで」

そんな“走る楽しみを体感したい”ライダーに向けた、スポーティかつ象徴的なカラーバリエーションです。





JR1 Racing Red/Black

JR1 Racing White/Black





＜JR1＞

価格 ：298,000円（税込）

重量 ：XS/15.7kg、M/16.0kg

適応身長 ：XS/160cm～、M/170cm～

変速 ：シマノ105(2×11速)

チェーンリング ：50/34T

スプロケット ：11-32T

ブレーキ ：シマノ105油圧ディスクブレーキ

タイヤ ：MAXXIS DETONATOR 700×25C(仏式)

アシスト走行可能距離：115km/45km

バッテリー容量 ：252Wh(36V×7.0Ah)

カラー ：Racing Red/Black、Racing White/Black

※旧カラーは、在庫限りのアウトレット価格(279,800円)で販売中。









■エントリーブランド Votani「H3」、新色入れ替えに向け一部カラーをアウトレットプライスで展開。





Votani H3バナー





BESV JAPANが提供するエントリーブランドVotani(ヴォターニ)の人気モデル「H3」は、2020年のデビュー以来、精悍なフォルムとBESV譲りのアシスト制御技術により、「はじめての電動アシスト自転車」として高い評価を得てきました。

今回、カラーラインアップの入れ替えに向けて、メタリックブルー／メタリックグリーンの2色を在庫限りのアウトレットプライスにて展開いたします。

※数量限定・在庫限りのため、完売次第終了となります。





＜H3 メタリックブルー/メタリックグリーン＞

【アウトレット価格】139,800円（税込）（通常価格：168,000円（税込））

【重量】19.7kg

【適応身長】約149cm～

【アシスト走行距離】72km/48km/36km

【タイヤ】20×1.75（英式）

【バッテリー容量】252Wh(36V×7.0Ah)





■会社概要





社名 ： 株式会社BESV JAPAN

代表者 ： 代表取締役 澤山 俊明

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 SGビル

設立 ： 2017年4月

事業内容： 電動アシスト自転車の輸入販売

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://besv.jp/