「第32回伊東温泉めちゃくちゃ市」 1/24(土)、1/25(日)に静岡で開催！
伊東市(庁舎：静岡県伊東市、市長：杉本 憲也)は、令和8年1月24日(土)、25日(日)に松川藤の広場(静岡県伊東市渚町1)で「第32回伊東温泉めちゃくちゃ市」を開催します。
めちゃくちゃ市1
伊東温泉めちゃくちゃ市は、採れたて野菜、特産品の干物、地元銘菓などを“めちゃくちゃに安い”値段で買うことができる大物産市です。
ステージイベントの「めちゃくちゃ大オークション」では特大ひものや伊東温泉ペア宿泊券などの出展を予定しています。また、来場者参加型のアトラクションも実施予定です。
チラシ表
チラシ裏
出店ブースでは、ひものやみかんなど伊豆半島の地場産品を始めとして、姉妹都市の長野県諏訪市の特産品などが“めちゃくちゃ市”特別価格で入手できます。
めちゃくちゃ市2
めちゃくちゃ市3
めちゃくちゃ市4
当日は、会場近くの大川橋駐車場、なぎさ観光駐車場の無料開放を予定しております。また、伊東駅とマリンタウンから会場である松川藤の広場まで、ワンコインシャトルバスも運行しております。
開催プログラム等の詳細については、伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド( https://itospa.com/event/detail_10002.html )」をご確認いただけます。
【めちゃくちゃ市開催日時】
日時：令和8年1月24日(土)9：00～16：00
25日(日)9：00～15：00
会場：松川藤の広場(静岡県伊東市渚町1)