神奈川フィルハーモニー管弦楽団および京都市交響楽団でコンサートマスターを務めるヴァイオリニスト・石田泰尚（いしだ やすなお）が、2014年に企画・結成した大人気弦楽アンサンブル「石田組」。このたび、「石田組」公式グッズに新アイテムが登場いたします。

グッズラインナップには、石田組・組長である石田泰尚をモチーフにしたアクリルスタンドをはじめ、ぬいぐるみチャーム、クリアポーチ、さらに石田泰尚御用達としても知られる京都のファッションブランド〈SOU・SOU（ソウソウ）〉とコラボレーションしたTシャツ（多色展開）など、バラエティ豊かなアイテムが揃います。これらの新商品は、2026年1月9日（金）東京文化会館 大ホール公演の会場にて販売開始されるほか、同日19時よりオンラインでも販売いたします。【オンライン販売URL】https://officialgoods.jp/ishidagumi

2026年の石田組は、全国45会場、総動員数8万人超の公演を予定。10月11日には大阪城ホール公演も開催予定です。なお、大阪城ホール公演の主催者先行販売（抽選）は、2026年1月9日（金）12:00より開始いたします。（詳細はこちら：https://ishida-gumi.jp/osaka.html）年始から精力的に活動を続ける石田組に、ぜひご注目ください。

2026年 石田組 スケジュール

※会場でのグッズ販売は、一部公演会場での実施となります。1月9日(金) 東京・東京文化会館大ホール 1月12日(月・祝) 兵庫・兵庫県立芸術文化センター（KOBELCOホール）1月16日（金） 宮崎・野口遵記念館 ホール1月25日（日） 大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ1月31日（土） 東京・たましんRISURUホール（立川市市民会館）2月1日（日） 愛知・常滑市民文化会館2月7日（土） 埼玉・RaiBoC Hall(市民会館おおみや)2月8日（日） 群馬・太田市民会館2月22日（日） 徳島・阿南市文化会館 夢ホール2月28日（土） 青森・リンクステーションホール青森3月8日（日） 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール3月28日（土） 千葉・市原市市民会館3月29日（日） 北海道・札幌コンサートホール Kitara4月5日（日） 福島・けんしん郡山文化センター4月11日（土） 石川・北國新聞 赤羽ホール4月12日（日） 富山・氷見市芸術文化館5月3日（日） 大阪・大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）5月5日（火祝） 山形・荘銀タクト鶴岡 大ホール5月6日（水祝） 群馬・高崎芸術劇場（大劇場）5月24日（日） 長野・長野市芸術館（メインホール）5月26日（火） 東京・練馬文化センター 大ホール（こぶしホール）5月30日（土） 新潟・長岡市立劇場6月13日（土） 千葉・松戸市文化会館（森のホール21）6月27日（土） 沖縄・沖縄コンベンションセンター（劇場ホール）7月5日（日） 愛媛・松山市民会館 大ホール7月18日（土） 静岡・アクトシティ浜松 大ホール7月19日（日） 山口・下関市民会館（大ホール）7月20日（月祝）広島・上野学園ホール8月14日（金） 愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール8月15日（土） 東京・サントリーホール 大ホール8月18日（火）19日（水） 東京・東京オペラシティ コンサートホール9月6日（日） 熊本・熊本県立劇場（コンサートホール）9月16日（水） 宮城・東京エレクトロンホール宮城（大ホール）9月19日（土） 島根・島根県芸術文化センター グラントワ 大ホール9月20日（日） 鳥取・エースパック未来中心 大ホール9月23日（水祝）長野・松本市音楽文化ホール メインホール10月11日（日） 大阪・大阪城ホール10月15日（木）16日(金) 長野・八ヶ岳高原音楽堂10月24日（土） 福岡・アクロス福岡 シンフォニーホール10月25日（日） 宮崎・メディキット県民文化センター アイザックスターンホール10月28日（水） 神奈川・ミューザ川崎シンフォニーホール10月31日（土） 秋田・あきた芸術劇場ミルハス（大ホール）11月1日（日） 岩手・北上市文化交流センター さくらホール feat.ツガワ 大ホール12月6日（日） 群馬・富岡市かぶら文化ホール12月27日（日） 宮城・マルホンまきあーとテラス（大ホール）

＜石田組＞

ヴァイオリニスト⽯⽥泰尚の呼びかけにより 2014 年に結成された弦楽合奏団。プログラムによって様々な編成で演奏するスタイルをとっており、メンバーは石田が信頼を置いている首都圏の第一線で活躍するオーケストラメンバーを中心に公演ごとに組員が招集される。クラシックから映画⾳楽、ロック・ナンバーまでジャンルを超えた名曲が毎回違うメンバーにより熱演される⽯⽥組のコンサートは、まさに⼀期⼀会の⾳楽との出会いを味わうことができると全国各地で⼤⼈気。2023 年 8 ⽉のサントリーホール公演は追加公演含む 1 ⽇ 2 公演が即完。さらに追加された公演も完売し 2 ⽇間でのべ 6000⼈超という、クラシックでは異例の動員数を記録。結成10周年イヤーの2024 年 11 ⽉ 10 ⽇に念願の⽇本武道館公演にて 8300 ⼈の満員の観客を熱狂させた。2025年12月にはニューアルバム『石田組2025・冬』をリリース。2026年10月11日に大阪城ホール公演を行う。

＜石田泰尚（いしだ・やすなお）プロフィール＞

神奈川県出身。国立音楽大学を首席で卒業、同時に矢田部賞受賞。新星日本交響楽団コンサートマスターを経て、2001年神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスターに就任。以来“神奈川フィルの顔”となり現在は首席ソロ・コンサートマスターとしてその重責を担っている。これまでに神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞を受賞。2020年4月より京都市交響楽団特別客演コンサートマスター(2025年4月よりソロコンサートマスター)を兼任。2025年4月より横浜みなとみらいホール「プロデューサー in レジデンス」第3代プロデューサーに就任。使用楽器は 1690 年製 G.Tononi、 1726 年製 M.Goffriller。