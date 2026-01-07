LIVES PRODUCE『ROOTERS～応援者たち～』が2026年2月18日 (水) ～ 2026年2月22日 (日)にin→dependent theatre Oji（東京都北区王子1-14-4 地下1F）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年1月9日(金)19:00より一般発売開始です。

https://www.confetti-web.com/events/12899

公式Xhttps://x.com/gekidan_lives公式LINEhttps://lin.ee/dNYR0LW

これは、応援する者たちの物語

劇団LIVESが10年ぶりに『ROOTERS ～応援者たち～』を再演。「応援を生業とする集団がいるらしい」そんな奇妙な噂を追い、地方テレビ局の若手ディレクターが取材に向かうところから物語は始まる。そこで出会うのは、驚くほど真面目で、不器用な5人の男たち――“ROOTERS”。真剣な応援がなぜか笑え、熱い声援が、なぜか可笑しく、やがて、応援される側と、応援する側の境界線が揺らぎ始める。『ROOTERS ～応援者たち～』は、軽快なコメディとして始まり、いつの間にか心の奥にそっと触れてくる物語だ。10年の時を経て再演される本作が、いま改めて問いかける。“応援”とは、ただの励ましではない。それは、人と人をつなぎ、生きる力になるものなのだと。これは、懸命に生きるすべての人へ贈る、静かで力強いエールの物語。

出演

公演概要

LIVES PRODUCE『ROOTERS～応援者たち～』公演期間：2026年2月18日 (水) ～ 2026年2月22日 (日)会場：in→dependent theatre Oji（東京都北区王子1-14-4 地下1F）■出演者倉持聖菜、辻ニイナ、川村あい吉田潔、佐藤文吾、杉森裕樹、望月ミキ、甘利ひろこ、葛原幸乃、結城琳久也玉垣大知、日下宙、やぐちバカ丸、石橋政人、大浜直樹ほか※出演者は今後も順次発表予定■スタッフ企画・制作：LIVES脚本・演出：大浜直樹■公演スケジュール2月18日（水）19:00開演2月19日（木）14:00開演 ／ 19:00開演2月20日（金）14:00開演 ／ 19:00開演2月21日（土）14:00開演 ／ 19:00開演2月22日（日）12:00開演 ／ 17:00開演※ロビー開場45分前、劇場開場は30分前となります。■チケット料金SS席：10,000円(全席指定)S席：7,000円(全席指定)A席：6,000円(自由席)平日昼割A席：5,500円(自由席)一般発売2026年1月9日（金）19:00開始チケット販売URLhttp://confetti-web.com/@/rooters

LIVES1999年設立。「人を愛せ、人生を笑え」をコンセプトに、小劇場演劇を軸に、演劇、朗読劇、ワークショップ等 表現の場を広げながら活動を続けている。近年は若手俳優の登用や育成にも注力し、世代を越えた座組づくりを行っている。