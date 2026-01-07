「お気楽領主の楽しい領地防衛」アニメ放送記念フェア♪
TVアニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛 ～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～」の放送開始を記念して、『お気楽領主の楽しい領地防衛』（漫画：青色まろ、原作：赤池宗、原作イラスト：転）ほか対象作品が各巻無料または割引キャンペーンを実施中！対象作品ついては下記リンクからチェック！https://blog.over-lap.co.jp/okirakuanime-2/
＜フェア対象期間＞2026年1月7日（水）～2026年1月31日（土）
※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。