株式会社やる気（本社：京都府京都市、代表取締役社長：大島幸士）は、カルビ丼とスン豆腐専門店「韓丼」にて、昨年販売し大変ご好評をいただいた期間限定商品 「博多もつ鍋スン豆腐」 を、2026年1月14日（水）より販売開始いたします。

■ 冬にこそ味わいたい、博多もつ鍋の旨みを一杯に凝縮

韓丼の「博多もつ鍋スン豆腐」は、博多名物・もつ鍋の味わいを、スン豆腐として楽しめる冬限定メニューです。ぷりぷりとした食感が特長の牛もつを贅沢に使用し、野菜や豆腐とともに煮込むことで、素材の旨みがスープにじっくりと溶け込みます。牛もつは火を入れても硬くなりにくく、噛むたびに脂の甘みが広がるのが特長。スープに溶け出した旨みが、最後の一口まで飽きのこない、深いコクを生み出します。寒い季節に体の芯から温まる、“鍋感覚”で楽しめる一杯に仕上げました。

■ 商品開発背景

昨年、冬の期間限定商品として販売した「博多もつ鍋スン豆腐」は、「スープが美味しすぎる」「もつの食感がクセになる」「また食べたい」といった多くのお声をいただき、想定を上回る反響をいただきました。韓丼では、スン豆腐専門店としての強みを活かしながら、季節に合わせた“今、一番美味しい一杯”をお届けすることを大切にしています。冬に最も食べたくなる鍋料理の代表格である「もつ鍋」とスン豆腐を掛け合わせることで、韓丼ならではの冬限定メニューとして開発しました。昨年の販売終了後も再販を望む声が多く寄せられたことから、今年も期間限定での復活販売が決定しました。

■ 旨みを味わい尽くすスープと、シメまで楽しめる一杯

「博多もつ鍋スン豆腐」のスープは、辛さを抑え、もつと野菜の旨みを引き出すことにこだわった、やさしくコクのある味わいが特長です。もつの甘みと豆腐のまろやかさが溶け合い、最後まで飲み干したくなる仕上がりとなっています。さらに、ラーメンを加えることで、具材の旨みが凝縮されたスープが麺に絡み、もつ鍋の“シメ”として完成度の高い味わいに。一杯で二度楽しめる、満足感の高いメニューです。

■ 商品概要

商品名：博多もつ鍋スン豆腐発売日：2026年1月14日（水）価格（税込）：・博多もつ鍋スン豆腐（単品） 880円（税込）・博多もつ鍋スン豆腐（定食） 1050円（税込）・博多もつ鍋スン豆腐（ラーメン入り） 980円（税込）販売店舗：全国の韓丼店舗※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

◼️その他メニュー

■『カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼』について

「カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼」は、焼肉丼とスン豆腐を気軽に楽しめる“焼肉系ファストカジュアル”のパイオニアとして、2010年9月に京都市伏見区で誕生。ライブ感あふれるオープンキッチンと、できたてをその場で味わえる臨場感で、幅広い世代のお客様に支持されています。看板の「さっちゃんのカルビ丼」「スン豆腐」に加え、季節限定メニューも好評です。

◾️株式会社やる気について

代表者：代表取締役社長 大島 幸士創業：1987年所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/