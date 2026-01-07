神奈川県が主催する第40回「工業技術開発大賞」において、株式会社キーストーンテクノロジー（本社：横浜市）は、RGB独立調光による照射制御技術「エコブーストLEDソリューション」を通じた植物生産効率の大幅向上が評価され、『奨励賞』を受賞しました。本技術は、省エネルギーと収量向上の両立が困難とされる人工光植物工場（ALPF）において、消費電力を約25％削減しつつ収穫量を最大1.9倍に増加させるという画期的な技術であり、国内外での応用が期待されています。■「エコブーストLEDソリューション」URL： https://keystone-tech.co.jp/business/service-553/

■受賞技術「エコブーストLEDソリューション」について

「エコブーストLEDソリューション」は、赤・緑・青の光を独立して制御することで、光合成効率の低下（いわゆる“光合成の昼寝現象”）を抑制し、人工光植物工場における省エネと高収量の両立を可能にした栽培ソリューションです。本技術により、以下の成果を同時に実現しています：• 収穫量最大1.9倍• 電力使用量25％削減

さらに、以下のような特徴を備えています：• RGB独立調光制御により、作物の品種や成長段階に応じた光環境最適化が可能• 光合成昼寝現象（光合成抑制）回避による持続的な成長と高収量• 光合成効率とDLI（1日光量積算）のバランス設計により、消費電力25%削減

※本技術の詳細は下記サイトでもご覧いただけます。https://www.navida.ne.jp/snavi/101355_1.html

これまでに食品加工業、流通業、大学研究室、自治体関連施設など、多様な現場で導入実績があり、現場課題の解決に直結する技術として注目を集めています。また、生物環境工学会をはじめとする学会での発表や論文投稿も予定しており、科学的根拠に基づいた技術として国内外での応用が期待されています。※本技術は、産業界・アカデミア双方から注目される実証済みの技術です。

■奨励賞受賞記念「エコブーストLED標準搭載キャンペーン」

今回の受賞を記念し、通常はオプション扱いであった「エコブーストLEDソリューション」を標準搭載とする期間限定キャンペーンを実施いたします。名称 ：奨励賞受賞記念「エコブーストLED標準搭載キャンペーン」内容 ：RGB独立調光型LED制御システムを期間中オプション価格0円で提供対象機種：AGRI-Oh!（アグリ王）シリーズ、LED菜園シリーズ対象期間：2026年1月7日（プレス発表日）～2026年3月31日契約分まで申込方法：以下のフォームよりお問い合わせくださいhttps://keystone-tech.co.jp/inquiry/

■取次パートナー制度の刷新について

弊社では、栽培装置の普及をともに推進いただける、弊社製品の導入経験をお持ちのユーザー様や、地域金融機関・商社・建設業・農業系企業など、パートナーシップを通じた技術普及にご関心のあるすべての皆様を対象に「取次パートナー制度」を新設いたしました。本制度は、弊社製品にご関心をお持ちのお客様をご紹介いただき、商談が成約した場合に紹介手数料をお支払いする仕組みです。導入説明やアフターフォローは弊社が対応するため、ご紹介のみで参加いただけます。特に以下のような方々にご活用いただきやすい制度です：• 既存導入ユーザー様（法人・個人問わず）• 弊社製品をご活用いただいたことのあるお客様• 地域ネットワークを活用して新規顧客との接点をお持ちの事業者様• 地方創生、農福連携、再エネ活用などの分野に関わる法人・団体様ご興味のある方は、以下のフォームより「取次制度について」をご選択の上、お問い合わせください。

■会社概要

https://keystone-tech.co.jp/inquiry/

会社名 ： 株式会社キーストーンテクノロジー代表者 ： 代表取締役社長 岡粼 聖一所在地 ： 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町5-68-5設立 ： 2006年8月事業内容 ： 人工光植物工場向け栽培技術の研究・開発・販売・コンサルティング企業URL ： https://keystone-tech.co.jp/ネットショップ：https://led-saien.com/

■お問い合わせ・SNS

https://keystone-tech.co.jp/inquiry/

株式会社キーストーンテクノロジー お問い合わせ窓口電話：045-222-3117お問い合わせフォーム：https://keystone-tech.co.jp/inquiry/ソーシャルメディア：X(Twitter)：https://x.com/LedSaienInstagram：https://www.instagram.com/agriphotonics/Facebook：https://www.facebook.com/keystonetechnology

https://keystone-tech.co.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社キーストーンテクノロジー 広報担当：八戸TEL：045-222-3117FAX：045-222-3118MAIL：info-kst@keystone-tech.co.jp