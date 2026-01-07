CS放送「衛星劇場」では、「七作品一挙放送！七海ひろき誕生祭」と題し、俳優・声優・歌手など幅広く活躍する七海ひろきの出演番組を1月17日(土)と18日(日)に放送します。1月16日は七海ひろきのバースデイ！七海ひろきの“七”に因んで、テレビ初放送作品を含む“七作品”を一挙にお届けします。注目は「HIROKI NANAMI 5th Anniversary Orchestra Concert“Dearest”」。ソロ活動開始5周年を記念して行われた初のオーケストラ・コンサートの模様をテレビ初放送でお送りいたします。この他、ミュージカル『コレット』、七海ひろき『One-man LIVE773“Crystal”』(昼公演&夜公演)などを放送します。ぜひご覧ください！

HIROKI NANAMI 5th Anniversary Orchestra Concert“Dearest”

★CS衛星劇場にて、 1月18日(日)午後8:00～ テレビ初放送！2024年7月14日/東京・めぐろパーシモンホール[出演]七海ひろき[演奏]タクティカートオーケストラ宝塚歌劇団の男役スターとして活躍し、俳優・声優・歌手など様々なジャンルでの活動を続けている七海ひろき。ソロ活動開始5周年を記念して行われた初のオーケストラ・コンサートの模様をテレビ初放送！本公演に名付けられた “Dearest”は、七海が宝塚時代に行った最後のディナーショーと同じタイトル。「5周年の節目に、大切なファンへ贈るコンサートにしたい」という想いが込められており、宝塚時代の名曲や、退団後にリリースしてきた思い出深い楽曲をオーケストラアレンジでお届けする。

七作品一挙放送！七海ひろき誕生祭

1月17日(土)午後5:00～**ミュージカル「七色いんこ」**2024年9月29日/品川プリンスホテル ステラボールでの大千穐楽公演[出演]七海ひろき、有沙瞳 ほか1月17日(土)午後7:45～**HIROKI NANAMI ZEPP LIVE TOUR“COLORS”**2022年10月7日/KT Zepp Yokohama[出演]七海ひろき1月17日(土)午後9:45～**七海ひろき『One-man LIVE773“Crystal”』(東京・昼公演)** 2025年5月10日/東京・新ニッショーホール 昼公演[出演]七海ひろき1月18日(日)午後1:45～**ミュージカル『コレット』**2025年8月/東京・日本青年館ホール[出演]明日海りお、七海ひろき ほか1月18日(日)午後4:30～**HIROKI NANAMI One-man LIVE773“DAYLIGHT”** 2023年10月18日/東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール[出演]七海ひろき1月18日(日)午後6:15～**七海ひろき『One-man LIVE773“Crystal”』(東京・夜公演)** 2025年5月10日/東京・新ニッショーホール 夜公演[出演]七海ひろき1月18日(日)午後8:00～**HIROKI NANAMI 5th Anniversary Orchestra Concert“Dearest”**

