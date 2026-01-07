職業リハビリテーション市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.56％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、職業リハビリテーションに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「職業リハビリテーションレポート」ではリハビリテーションにおけるケアパスウェイ、雇用主の役割、成果責任を再定義する技術的・人口統計的・支払者主導の変化を統合的に考察するほか、最近の関税政策調整が、職業リハビリテーションのサプライチェーンにおける調達、サプライヤー戦略、臨床継続性にどのような変革をもたらしているかについての戦略的評価などを提供します。
世界の職業リハビリテーション市場規模は、2024年に212億7,000万米ドルと評価され、2025年の228億6,000万米ドルから2032年には381億米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861700-occupational-rehabilitation-market-by-service-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・ウェアラブルセンサー技術の統合による労働者の生体力学的モニタリングのリアルタイム化と個別リハビリ計画の策定
・テレヘルスプラットフォームの導入による地理的制約を超えた遠隔作業療法および人間工学評価の提供
・AIを活用した予測分析の導入による高リスク労働者の特定と筋骨格系損傷の予防
・職場作業をシミュレートした安全な技能再訓練を目的とした、バーチャルリアリティ（VR）ベースのリハビリテーションプログラムの登場
・職場復帰プログラムにおける積極的なメンタルヘルス支援を重視した、雇用主主導のウェルネス施策の拡充
・保険会社と医療提供者の連携による成果連動型支払いモデルの導入により、労働者の回復成功率を最適化すること
・産業従事者の脊椎・四肢損傷からの回復支援を目的とした、理学療法における外骨格装置の活用
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 職業リハビリテーション市場：サービスタイプ別
・補助技術、適応機器、通信機器、移動補助具、ケース管理、調整サービス、医療管理 など
第9章 職業リハビリテーション市場：提供モード別
・入院、オンサイト、在宅、職場、外来、遠隔医療、電話相談、バーチャルビデオ
第10章 職業リハビリテーション市場：エンドユーザー別
・診療所、企業雇用主、病院、私立病院、公立病院 など
第11章 職業リハビリテーション市場：傷害タイプ別
・筋骨格、背部損傷、下肢損傷、上肢損傷、神経系、職業病、心理的
第12章 職業リハビリテーション市場：紹介元別
・雇用主、政府機関、個人、保険会社、民間保険会社、労働者災害補償保険機構
第13章 職業リハビリテーション市場：地域別
第14章 職業リハビリテーション市場：グループ別
第15章 職業リハビリテーション市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・職業リハビリテーション市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に212億7,000万米ドル、2025年には228億6,000万米ドル、2032年までには381億米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.56%です。
・職業リハビリテーションにおける医療提供の進化について教えてください。
