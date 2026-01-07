卓上型組織処理装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（全自動型、半自動型）・分析レポートを発表
2026年1月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「卓上型組織処理装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、卓上型組織処理装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、卓上型組織処理装置の世界市場について、その規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約1億9000万米ドルと評価されており、2031年には約2億8700万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.2パーセントと見込まれており、医療および研究分野における検査需要の拡大を背景に、比較的高い成長が期待されています。
また本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応が、市場の競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても評価しています。
________________________________________
製品の概要と役割
卓上型組織処理装置は、組織学的および病理学的検査のために、組織サンプルの前処理を自動化する小型の実験室用装置です。脱水、透明化、パラフィン浸透といった工程を自動で行い、顕微鏡観察に適した状態で試料を保存、包埋できるようにします。
装置は実験台に設置可能なコンパクト設計で、操作性にも優れているため、小規模な検査室、研究施設、医療機関で幅広く利用されています。作業の効率化と処理品質の均一化を同時に実現できる点が大きな特長です。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を実施しています。市場環境が継続的に変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化の要因を多角的に検討しています。
さらに、主要企業の企業概要、製品例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の全体像を把握することです。加えて、卓上型組織処理装置の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
また、市場競争に影響を及ぼす要因を分析し、企業が事業戦略や研究開発方針を検討するための基礎情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、Leica Biosystems、Thermo Fisher Scientific、Sakura Finetek、Milestone Medical、Medite Medical GmbH、Dakewe Biotech、Bio-Optica Milano SpA、Histo-Line Laboratories、General Data Healthcare、Diapath SpAなどの企業が参入しています。
これらの企業について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されており、市場における競争環境が詳細に分析されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
卓上型組織処理装置市場は、装置の自動化レベル別および用途別に分類されています。自動化レベル別では、全自動型と半自動型に分けられています。全自動型は作業効率と再現性を重視する現場で需要が高く、半自動型は柔軟な運用を求める施設で利用されています。
用途別では、病院、検査室、その他に分類されており、それぞれの分野での導入動向と成長性が分析されています。
