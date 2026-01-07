～2026年最初の商品は恒例の福袋！限定グッズは「沖ドキ！アメトラTシャツ（別注）」と「HADES 折り畳みクッション」～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、1月7日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/a6e36f
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年1月7日販売商品（全1アイテム）
【福袋】UNI-MARKET lucky bag 2026
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337918&id=bodyimage1】
【福袋】UNI-MARKET lucky bag 2026
価格: \9,999 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-chancebag-202601.html
毎回大好評の「lucky bag」（福袋）、今年も販売決定！
ミリオンゴッド、アナザーゴッドハーデス、沖ドキ！、A PROJECTのグッズが必ず入っています♪
今回は合計6～9商品・総額20,000円以上がなんと9,999円！
恒例の福袋限定グッズには、人気のアメトラTシャツの別注カラーと、ハーデスの折り畳みクッションをご用意しました！！
※「20,000円相当の商品」には福袋限定グッズの2点も含まれます。
こちらは一般的な販売価格をもとに金額を算出しております。あらかじめご了承ください。
※福袋に含まれる商品のうち、アパレルはXLサイズが入っております（サイズの指定はできません）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337918&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337918&id=bodyimage3】
