世界で一つの「オリジナル・バーキン」海外展示を経て日本に再上陸
ジェーン・バーキン氏が愛用したプロトタイプを東京・表参道 ALLU店舗にて限定公開
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊、以下 バリュエンス）は、2026年1月21日（水）〜1月25日（日）の5日間、ALLU OMOTESANDOにて、女優ジェーン・バーキン氏のために考案され、ご本人が最初に使用した「オリジナル・バーキン」の特別展示イベント「The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本再上陸」を開催します。本展示は応募・抽選制で一般公開いたします。
■ラグジュアリーリユースと文化継承ーー世界を巡るオリジナル・バーキンが日本に再び上陸
近年、ラグジュアリーブランドのリユース市場は拡大を続け、サステナブルな消費や文化継承の重要性が注目されています。バリュエンスグループでは「Circular Design Company（循環をデザインする会社）」として、価値あるアイテムを次世代へ受け継ぐことをMissionとして、人と地球の持続的な未来の創造に取り組んでいます。
2025年7月、サザビーズ社がフランス・パリで開催したオークションにて、女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用していた「オリジナル・バーキン」をバリュエンスが落札いたしました。本品は1980年代にエルメス社がバーキン氏のために特別制作したエルメス社製バーキンのプロトタイプ（原型）であり、長年の使用による風合いやイニシャル刻印、ステッカーの跡などが残された、唯一無二の文化的価値を備えた逸品です。
2025年11月にはバリュエンス主催の特別展示「The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本初公開」として、東京・表参道のALLU OMOTESANDOにて日本国内で初めて一般公開しました。
その後、2025年12月には、サザビーズ社の歴史を祝う「ICONS: Back to Madison」展のハイライト作品として、12月3日〜5日 アブダビ・コレクターズ・ウィークのオークション会場、その後12月13日〜21日にはサザビーズ社のニューヨーク本社新拠点への貸し出しを致しました。サザビーズ社がこれまで取り扱いをした歴史的に重要な美術品、同社を象徴するようなオークションシーンにスポットを当てたこの特別展示に加えて、Phaidon刊『Icons: 100 Extraordinary Objects from Sotheby’s History』書籍にも数々の傑作とともに収録されています。
日本初公開から海外展示を経て、再び日本に戻ってくる本展示では、「使われ、受け継がれることで生まれる価値」と「ラグジュアリーと循環が紡ぐ新たな関係性」を、来場者の皆さまにご体験いただきます。
■特別展示 詳細情報
イベント名：The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本再上陸
開催日 ：2026年1月21日（水）〜1月23日（金）13：00〜19：30
2026年1月24日（土）〜1月25日（日）11：00〜17：30
会場 ：ALLU OMOTESANDO（https://allu-official.com/jp/ja/guide_store_omotesando/）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目46-14 Jinguumae546
アクセス ：表参道駅から徒歩5分／渋谷駅・明治神宮前駅から徒歩11分
展示内容 ：ジェーン・バーキン氏が実際に使用した「オリジナル・バーキン」（1980年代エルメス社製）
主催 ：バリュエンスジャパン株式会社
■応募方法
応募期間 ：1月7日（水）〜1月18日（日）
応募方法 ：特設ページ内応募フォームより（抽選制）
結果通知 ：当選者にメールにてご連絡（1月14日より随時）
特設ページ：https://allu-official.com/jp/ja/event/birkin-origin/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
特設ページ
https://allu-official.com/jp/ja/event/birkin-origin/
ALLU OMOTESANDO
https://allu-official.com/jp/ja/guide_store_omotesando/
