世界で一つの「オリジナル・バーキン」海外展示を経て日本に再上陸

写真拡大 (全4枚)

ジェーン・バーキン氏が愛用したプロトタイプを東京・表参道　ALLU店舗にて限定公開

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊、以下 バリュエンス）は、2026年1月21日（水）〜1月25日（日）の5日間、ALLU OMOTESANDOにて、女優ジェーン・バーキン氏のために考案され、ご本人が最初に使用した「オリジナル・バーキン」の特別展示イベント「The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本再上陸」を開催します。本展示は応募・抽選制で一般公開いたします。





■ラグジュアリーリユースと文化継承ーー世界を巡るオリジナル・バーキンが日本に再び上陸

近年、ラグジュアリーブランドのリユース市場は拡大を続け、サステナブルな消費や文化継承の重要性が注目されています。バリュエンスグループでは「Circular Design Company（循環をデザインする会社）」として、価値あるアイテムを次世代へ受け継ぐことをMissionとして、人と地球の持続的な未来の創造に取り組んでいます。

2025年7月、サザビーズ社がフランス・パリで開催したオークションにて、女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用していた「オリジナル・バーキン」をバリュエンスが落札いたしました。本品は1980年代にエルメス社がバーキン氏のために特別制作したエルメス社製バーキンのプロトタイプ（原型）であり、長年の使用による風合いやイニシャル刻印、ステッカーの跡などが残された、唯一無二の文化的価値を備えた逸品です。

2025年11月にはバリュエンス主催の特別展示「The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本初公開」として、東京・表参道のALLU OMOTESANDOにて日本国内で初めて一般公開しました。

その後、2025年12月には、サザビーズ社の歴史を祝う「ICONS: Back to Madison」展のハイライト作品として、12月3日〜5日 アブダビ・コレクターズ・ウィークのオークション会場、その後12月13日〜21日にはサザビーズ社のニューヨーク本社新拠点への貸し出しを致しました。サザビーズ社がこれまで取り扱いをした歴史的に重要な美術品、同社を象徴するようなオークションシーンにスポットを当てたこの特別展示に加えて、Phaidon刊『Icons: 100 Extraordinary Objects from Sotheby’s History』書籍にも数々の傑作とともに収録されています。

日本初公開から海外展示を経て、再び日本に戻ってくる本展示では、「使われ、受け継がれることで生まれる価値」と「ラグジュアリーと循環が紡ぐ新たな関係性」を、来場者の皆さまにご体験いただきます。

■特別展示 詳細情報

イベント名：The ORIGINAL BIRKIN Exhibition 唯一無二のオリジナル・バーキン、日本再上陸

開催日　　：2026年1月21日（水）〜1月23日（金）13：00〜19：30

　　　　　　2026年1月24日（土）〜1月25日（日）11：00〜17：30

会場　　　：ALLU OMOTESANDO（https://allu-official.com/jp/ja/guide_store_omotesando/

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目46-14 Jinguumae546

アクセス　：表参道駅から徒歩5分／渋谷駅・明治神宮前駅から徒歩11分

展示内容　：ジェーン・バーキン氏が実際に使用した「オリジナル・バーキン」（1980年代エルメス社製）

主催　　　：バリュエンスジャパン株式会社







■応募方法

応募期間　：1月7日（水）〜1月18日（日）

応募方法　：特設ページ内応募フォームより（抽選制）

結果通知　：当選者にメールにてご連絡（1月14日より随時）

特設ページ：https://allu-official.com/jp/ja/event/birkin-origin/

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役　冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。




本件に関するお問合わせ先

｜本件に関するお問い合わせ先｜　

バリュエンスホールディングス株式会社 広報室

TEL：03-4580-9983　Mail：media@valuence.inc

関連リンク

特設ページ

https://allu-official.com/jp/ja/event/birkin-origin/

ALLU OMOTESANDO

https://allu-official.com/jp/ja/guide_store_omotesando/