¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤È¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥É¡¼¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤ËÆ´¤ì¤¿¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥É¡¼¡×¤¬¡¢¡È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡É¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖHELLO SHADOW¡×¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´23·¿¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ ¾¼É§¡¢°Ê²¼¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤È¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥É¡¼¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤È¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥É¡¼¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼Â¸½¡ª¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ËÆ´¤ì¤¿¥·¥ã¥É¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤é»¨²ß¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥·¥ã¥É¡¼¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬Â·¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¡ÖHELLO SHADOW¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î7Æü(¿å)0:00¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ·ÇºÜ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
©️ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664481
Á´23¼ïÎà¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.graniph.com/collection/collection_01402
ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://www.graniph.com
¥°¥é¥Ë¥Õ¹ñÆâÅ¹ÊÞ
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò
Â¼ÅÄ ¾¼É§
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2ÃúÌÜ 34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë6F
¢£»ö¶È³µÍ×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó
IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ø¡£
IP¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.graniph.com
Å¹ÊÞ¡§73Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ72¡¢³¤³°1¡Ë¢¨2026Ç¯1·î1Æü¸½ºß
¢£¾ðÊóÈ¯¿®¥Á¥ã¥Í¥ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://graniph.co.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/graniph_official/
¸ø¼°X(Twitter)¡§https://x.com/graniph_updates
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡¡PRÃ´Åö¡§»°±º¡¿Â¿ÉôÅÄ
E-mail¡§ press@graniph.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.graniph.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ ¾¼É§¡¢°Ê²¼¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤È¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥É¡¼¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ´¤ì¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤é»¨²ß¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥·¥ã¥É¡¼¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬Â·¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¡ÖHELLO SHADOW¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î7Æü(¿å)0:00¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ·ÇºÜ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
©️ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664481
Á´23¼ïÎà¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.graniph.com/collection/collection_01402
ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://www.graniph.com
¥°¥é¥Ë¥Õ¹ñÆâÅ¹ÊÞ
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò
Â¼ÅÄ ¾¼É§
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2ÃúÌÜ 34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë6F
¢£»ö¶È³µÍ×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó
IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ø¡£
IP¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.graniph.com
Å¹ÊÞ¡§73Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ72¡¢³¤³°1¡Ë¢¨2026Ç¯1·î1Æü¸½ºß
¢£¾ðÊóÈ¯¿®¥Á¥ã¥Í¥ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://graniph.co.jp/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/graniph_official/
¸ø¼°X(Twitter)¡§https://x.com/graniph_updates
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡¡PRÃ´Åö¡§»°±º¡¿Â¿ÉôÅÄ
E-mail¡§ press@graniph.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.graniph.com/