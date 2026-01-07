日本の屋内位置情報サービス市場は急速な拡大が見込まれており、2035年までに42億3000万米ドルを突破すると予測されている。
日本の屋内位置情報サービス（ILBS）市場は、国内におけるスマートインフラ、デジタルトランスフォーメーション、そしてあらゆる産業におけるデータ駆動型オペレーションへの取り組みを背景に、急速な拡大期に入っています。2025年には7億7,225万米ドル規模となるこの市場は、2035年には42億3,065万米ドルにまで急成長すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は18.54%という高い水準を記録する見込みです。
屋内位置情報サービスは、ショッピングモール、空港、病院、工場、オフィス、交通ハブなどの閉鎖空間において、高精度な位置特定、ナビゲーション、そして状況に応じたインテリジェンスを提供します。屋外のGPSシステムとは異なり、これらのソリューションは、Bluetooth Low Energy（BLE）ビーコン、Wi-Fi、超広帯域無線（UWB）、RFID、センサーフュージョンといった技術を活用し、屋内で正確なリアルタイム位置情報を提供します。
小売、医療、運輸分野における需要の高まり
日本の屋内位置情報サービス市場の急速な成長は、小売、医療、運輸、物流、スマートビルディングといった分野での導入拡大と密接に関連しています。小売業者は、屋内ナビゲーションや近接マーケティングを活用して顧客エンゲージメントを高め、店舗レイアウトを改善し、コンバージョン率を向上させています。パーソナライズされたプロモーション、リアルタイムの商品レコメンデーション、店内分析は、競争の激しい日本の小売業界において不可欠なツールとなっています。
医療分野では、病院や医療施設が資産追跡、患者の流れ管理、スタッフの効率化のために屋内位置情報ソリューションの導入を拡大しています。これらのシステムは、特に大規模で複雑な病院環境において、業務上のボトルネックを解消し、リソース利用を最適化し、患者の安全性を向上させるのに役立ちます。
空港、地下鉄駅、鉄道ターミナルなどの交通ハブも、乗客のナビゲーションを効率化し、混雑を緩和し、旅行者の全体的な体験を向上させるために、屋内位置情報サービスを導入しています。日本は世界でも有数の旅客数を誇るため、正確な屋内位置特定は、円滑な移動と業務効率の維持に不可欠な役割を果たしています。
スマートシティとインダストリー4.0が市場の勢いを加速
日本におけるスマートシティとインダストリー4.0への継続的な投資は、市場の成長をさらに加速させています。屋内位置情報サービスは、エネルギー最適化、空間利用分析、予知保全、セキュリティ強化を実現するために、スマートビルディング管理システムにますます統合されています。オフィスや商業施設では、ハイブリッドワークモデルのサポート、 occupancy monitoring（在室状況監視）、従業員の安全確保のために、これらの技術が導入されています。
産業分野では、屋内測位技術が製造および倉庫業務を変革しています。工具、機器、人員のリアルタイム追跡により、製造業者はワークフロー効率の向上、ダウンタイムの削減、職場の安全性の強化を実現しています。日本の産業界が生産設備の近代化を進めるにつれ、高精度屋内位置情報ソリューションへの需要は大幅に増加すると予想されます。
