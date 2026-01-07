JRグループの鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供する宿泊施設向けの旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」は、Hostelworld.com Limitedが運営するオンライン予約プラットフォーム「HOSTELWORLD」と2026年1月7日に連携を開始しました。らく通withを利用している宿泊施設においては、HOSTELWORLDで販売する在庫・料金をらく通で管理することができるようになります。また、HOSTELWORLDを通して世界各国からの集客が可能となり、客室稼働率や売上の向上を期待できます。





らく通with×HOSTELWORLD





■HOSTELWORLD サービス紹介

HOSTELWORLDは、180カ国以上のユニークでリーズナブルなホステルや宿泊施設を、ウェブサイトおよびアプリを通じて簡単に予約できるグローバルなオンライン予約プラットフォームです。

特に若い世代を中心に、世界中の旅行者が安心してご利用いただけるよう、多言語対応や豊富なレビューを備え、旅先での出会いと体験をサポートしています。

※Hostelworld Group PLCは、ロンドンおよびダブリンの証券取引所に上場しています。





・HOSTELWORLD 販売サイト

https://www.hostelworld.com









■らく通with

「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できるサービス。JRの「みどりの窓口」の予約販売システムを開発・運営する同社の技術力を強みに、宿泊施設の予約・在庫の一元管理システムとして展開しています。ホテルシステム(PMS)やレベニューマネジメントツールとの自動データ連携もできるため、予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。





・らく通with 製品案内サイト

https://www.raku-2.jp/









【会社概要】

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

・その他、ITソリューション、情報システムに関する

コンサルタント など

資本金 ： 10億円

URL ： https://www.jrs.co.jp/