半導体・電子部品商社のコアスタッフ株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：戸澤 正紀、以下 コアスタッフ)は、コネクタソリューション及びセンサーソリューションの設計・製造を手がけるTE Connectivity Japan合同会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長／職務執行者 川上清康、以下 TE Connectivity)が保有するRaychemブランドケーブルの販売を開始いたしました。

対象製品は、コアスタッフの自社長野物流センター「Zero Hub」(ゼロハブ)においてケーブルカットサービスを実施し、通販サイト『CoreStaff ONLINE』で販売、適合証明書の発行も対応いたします。









Raychemブランドケーブルは、TE ConnectivityのAerospace, Defense & Marine事業部が管轄する製品です。この度の両社協業により、航空宇宙、防衛、海洋分野で求められる高信頼性製品を、より柔軟かつ迅速に提供することが可能となります。

対象製品のご購入は、『CoreStaff ONLINE』に加えて、従来の対面営業でのご相談、お電話やメールでのご注文など、お客様の幅広い調達ニーズにお応えします。

コアスタッフは、TE Connectivityの認定代理店として、製品の保管から販売、出荷まで、一貫した品質管理体制のもとサービスを提供いたします。









＜取扱い開始製品について＞

Raychemブランドケーブル44シリーズ55シリーズ





コアスタッフの自社長野物流センター「Zero Hub」(ゼロハブ)において、お客様の必要な長さで1mから販売いたします。





＜取扱い開始製品の一例＞





Raychemブランドケーブル 44シリーズ





Raychemブランドケーブル 55シリーズ





＜CoreStaff ONLINE内 TE Connectivity専用ページ＞

https://www.zaikostore.com/zaikostore/special/TE









＜両社代表コメント＞

この度のRaychem製品の取扱いに関して、TE ConnectivityのAerospace, Defense & Marine事業部長である吉田 一哉氏は次のように述べています。





Raychemブランドケーブルは、航空宇宙、防衛、海洋分野において高い信頼性と性能を誇る製品です。今回、コアスタッフ株式会社様との協業により、国内のお客様へより柔軟かつ迅速に製品をお届けできる体制が整いました。特に、1m単位でのケーブルカットサービスや、オンライン販売の強化は、幅広いニーズに応える重要な取り組みです。今後もコアスタッフ様と連携し、日本市場におけるお客様の課題解決と価値創造に貢献してまいります。





‐ TE Connectivity Japan合同会社 Aerospace, Defense & Marine事業部長 吉田 一哉





これに対し、コアスタッフの代表取締役社長である戸澤 正紀は次のように述べています。





この度はTE ConnectivityのRaychemケーブル製品を取扱うことになり、大変光栄に思います。

できる限り幅広いラインナップを自社在庫として取り揃え、当社が運営する通販サイト『CoreStaff ONLINE』において当日出荷を可能にしていきたいと考えています。課題であったお客様が必要な長さでの購入のニーズに対して、当社で測長し1mから販売することで、お応えするかたちとなります。今回の取り扱いは、日本の航空宇宙、防衛、海洋分野のお客様にとって、大きな競争力向上に繋がります。また、オンライン販売だけではなく、お客様が必要とする販売後のアフターフォローや新規採用の際の技術サポートも含めた、きめ細やかなサポートを同時に行うことで、お客様の製品サイクル全般のサポートをしていきたいと考えています。





‐ コアスタッフ株式会社 代表取締役社長 戸澤 正紀





【TE CONNECTIVITY について】

TE Connectivity plc(ニューヨーク証券取引所：TEL)は、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。信頼されるイノベーションパートナーとして、当社のコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、エネルギーネットワーク、産業オートメーション、人工知能を支えるデータセンターなど、様々な産業の発展に寄与しています。約130カ国で、10,000名のエンジニアを含む90,000名以上の従業員が、お客様のビジネスをサポートしています。急速に進化する世界において、TEは『EVERY CONNECTION COUNTS』の理念のもと、確かなつながりを提供し続けています。

【コアスタッフ株式会社について】

会社名 ： コアスタッフ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 戸澤 正紀

本社 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋8階

設立日 ： 2000年12月21日

資本金 ： 1億円

事業内容： 半導体・電子部品の正規代理店業務

国内最大級の半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』を運営。約11万点の自社在庫と、約900万点のオンライン発注可能在庫を掲載しています。掲載在庫は、正規品のみならず、セットメーカー・代理店で余剰になった在庫を一括買取、もしくは委託販売しているため、生産中止品も多く保有しています。通販サイト会員数は約10万人(2025年12月時点)。

数量一つから製品を販売する主要サービス「ひとつから」では、約80メーカー、7万品種を在庫し、17時までの注文は即日出荷が可能です。短納期かつ小ロットで半導体・電子部品を利用したいという、エレクトロニクス業界をはじめとしたお客様の多様なニーズにお応えします。

また、自社の長野物流センター内に市場在庫専門検査機関「解析センター」を保有し、製品検査・解析を徹底している他、購入製品は1年間の保証付きです。

2020年12月には、新型コロナウイルス感染症の流行に際し、医療物資の増産、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)増産の部品供給に貢献した企業の1社として、経済産業省より感謝状を受理。

会社ビジョンにアナログとデジタルのハイブリッド営業を掲げ、コアスタッフは今後も社会的課題の解決に貢献できるよう、新しい時代に適したサービスを追求して参ります。





池袋本社を除く国内拠点は、関西、長野営業所/富山事務所、物流センター「Zero Hub」、仙台、横浜、福岡、小山、海外拠点は、香港、深セン、台湾、タイランド、アメリカ、ドイツに展開しています。





コーポレートサイトURL： https://www.corestaff.co.jp/company/

半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』URL： https://www.zaikostore.com/

物流センター「Zero Hub」(ゼロ ハブ)： https://www.youtube.com/watch?v=4LxMULCpxOU