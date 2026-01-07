株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー(本社：東京都立川市、取締役社長：平間 顕一、以下、日立ソリューションズ・テクノロジー)は、任天堂株式会社の「Nintendo Switch(TM) 2」の内蔵マイクを活用し、音声でゲームを操作できる「Nintendo Switch 2」向け多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」を、ゲーム開発会社向けに提供を開始しました。









「Nintendo Switch 2」向け多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」は、「Nintendo Switch 2」対応のゲームソフトへ組み込むことができるソフトウェアです。従来のコントローラ操作に代わる新たなインターフェースとして、音声による直感的な操作を可能にします。

本ソフトウェアの最大の特長は、音声でしか操作できない新しいゲーム体験を創出できる点にあります。これにより、従来のUIでは実現困難だった自由度の高い操作や、プレイヤーの発想に応じた柔軟なインタラクションが可能となります。

さらに、音声操作によりプレイヤーは物理的な制約から解放され、まるでゲーム世界に入り込んだかのような圧倒的な没入感を体験できます。音声によるメニュー選択、キャラクター操作、戦略指示など、ゲームプレイの主要なアクションを音声で操作できることで、これまでにない臨場感と自由度を実現します。

日立ソリューションズ・テクノロジーは今後も、音声コミュニケーション機能の実現や操作性向上に取り組み、お客さまの最適なモノづくりを支援してまいります。









■特長とユーザー価値

・省リソース設計で快適プレイ

CPU負荷やメモリ消費を抑えた効率的な動作により、ゲーム体験を損なうことなくスムーズなプレイを実現。

・ノイズに強い音声認識性能

効果音やBGMが流れるゲームプレイ中でも、ノイズに強く高い認識精度を維持し、快適な操作をサポート。

・世界対応の多言語サポート

40言語以上に対応し、世界中のプレイヤーが母国語で音声コマンドを利用可能。









■多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」

https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp/solutions/voice/Ruby_Spotter/index.html









■商標注記

Nintendo Switchは任天堂の商標です。