ラディウス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：香田 進)は、独自の音響アルゴリズムや特別な音響設計により、「ながら聴き」でも音質に妥協しない耳掛け型完全ワイヤレスイヤホン「HP-H300BT」を2026年1月下旬より発売いたします。





01_HP-H300BT





07_HP-H300BTBG





製品ページURL： https://www.radius.co.jp/products/hp-h300bt/









■製品概要

耳をふさがないオープンイヤー型でありながら、明瞭なステレオイメージと自然な広がりを実現。中高音域は透明感にあふれ、細部まで鮮やかに描写します。一般的なオープンイヤー型のイヤホンでは不足しがちな低音も自然に響き、バランスの取れたナチュラルサウンドを提供します。

音質は自動的に最適化されるため、複雑な設定は不要。装着するだけで、心地よいサウンドを楽しめます。日常のBGMから本格的な音楽鑑賞まで、「ながら聴き」でも音質に妥協しない、新しいリスニング体験を提案します。









■製品特長

(1)常に最適なサウンドバランス

独自の音響アルゴリズムが音声信号をリアルタイムで解析し、イヤホンが無理なく再生できる範囲で自動補正。

音量にかかわらず、豊かな低音からクリアな高音まで歪みなく再現します。

従来のイコライザーのように無理に音域を持ち上げることがないため、音質の劣化を心配する必要もありません。

難しい設定は不要。装着した瞬間から、安定したフルレンジサウンドを楽しめます。





12_HP-H300BT_独自アルゴリズム





(2)滑らかで繊細なナチュラルサウンド

振動板には、カーボンファイバーと紙素材を組み合わせたハイブリッド構造を採用。

高剛性による歪みの少ない中高域と、紙由来の温かみある音色を両立しました。

軽量かつ剛性に優れ、微細な音の立ち上がりや空気感も繊細に描き出します。





13_HP-H300BT_ドライバーユニット





(3)特別な音響設計で、楽曲の輪郭を際立たせる

筐体内部には、独自の音波制御構造を搭載。

ドライバー前後の音波干渉を抑え、低音の短絡を効果的に防ぎます。

オープンイヤー型でありながら、芯のある低音と優れた定位感を実現しました。

耳を塞がない快適さと、楽曲本来のディテールを正確に再現する新たな「ながら聴き」体験を提供します。





14_HP-H300BT_音波構造





(4)肌にやさしく、心地よい装着感

耳に触れる部分には液状シリコーンゴムを採用。

形状記憶ワイヤーが適度な反発力を保ち、長時間の装着でも負担をかけません。

デリケートな肌質の方にも安心して使える、安全性の高い素材です。





15_HP-H300BT_装着方法





(5)ビームフォーミング＋AIで、クリアな通話

左右の筐体にそれぞれ2つのマイクを搭載。

ビームフォーミングが話者の声に正確にフォーカスし、周囲の雑音を効果的に抑えます。

さらにAIが人の声と環境音を自動で識別し、街の騒音や雨音なども低減。

2つのノイズリダクションにより、相手にクリアな声を届けます。





16_HP-H300BT_通話





(6)ローレイテンシーモードで、映像にシンクロ

動画やゲームをより快適に楽しむための、低遅延モードを搭載。

わずか40ms未満の遅延量で、映像と音声のズレを最小限に抑え、セリフやアクションを自然に同期させることで、没入感を一段と高めます。





17_HP-H300BT_ローレイテンシー





(7)最大38時間再生のロングバッテリー

本体のみで最大9.5時間、充電ケースと併用すれば最大38時間の連続再生が可能。

通勤や通学はもちろん、出張や旅行でも一日中快適に使えます。





18_HP-H300BT_ロングライフバッテリー





(8)IPX5の防滴仕様

急な雨やランニングなどで汗をかいても安心なIPX5の防滴仕様。

アウトドアやジムでの使用にも適しています。

※IPX5：あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響を受けない。(防噴流形)

※完全防水ではありません。水没させないでください。





19_HP-H300BT_IPX5





(9)タッチで直感的に操作

筐体に内蔵されたタッチセンサーで、楽曲の再生/停止・曲送り/曲戻し、音量のUP/DOWN、受話/着信拒否/終話、音声アシスタントの起動まで直感的にコントロール可能です。





20_HP-H300BT_タッチセンサー





(10)ブルーグレーとブラックの2色展開

筐体全体を統一感のあるユニカラーでまとめながら、パーツごとに質感を切り替えることで、シンプルながらも表情豊かなデザインに仕上げました。

タッチセンサーパネルには特殊なUV転写加工を採用。繊細なテクスチャーを精密に施し、高級感を演出します。さらに表面はキズや摩耗に強く、繰り返しのタッチ操作でも美しい仕上がりを保ちます。

カラーは、清潔感のある明るいブルーグレーと、深みのある格調高いブラック。

シーンを選ばず、日常に上質なアクセントを加えます。









■製品仕様

通信方式 ： Bluetooth標準規格 Ver5.3

出力 ： Bluetooth標準規格 Power Class 1

通信距離 ： 見通し距離 約10m

※通信距離は目安です。

周囲環境により通信可能距離が変わる場合が

あります。

対応Bluetoothプロファイル： HFP, A2DP, AVRCP

コンテンツ保護方式 ： SCMS-T

対応コーデック ： AAC, SBC

伝送帯域 ： 20Hz～20,000Hz

連続再生時間(実測値) ： 最大9.5時間

充電ケース使用時 最大38時間

※ご使用時の電波状況や音量によって、

再生時間が短くなる場合があります。

充電時間 ： イヤホン 約1時間

充電ケース 約2時間





○ヘッドホン部分

型式 ： ダイナミック型

ドライバー ： Φ12mm

出力音圧レベル： 122.3±2dB

再生周波数帯域： 20Hz～20,000Hz

インピーダンス： 32Ω

防水規格 ： IPX5

カラー ： 「HP-H300BTBG」ブルーグレー

「HP-H300BTK」ブラック

付属品 ： 充電ケーブル(USB-C to USB-A)×1、取扱説明書(保証書)×1





発売時期 ： 2026年1月下旬

希望小売価格 ： オープン(店頭予想価格16,500円前後(税込))









■会社概要

商号 ： ラディウス株式会社

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル 11F

代表者 ： 代表取締役 香田 進

設立 ： 1996年3月

事業内容： オーディオ機器・オーディオアクセサリー関連機器開発／販売

携帯電話・スマートフォン用関連機器開発／販売

記録用Blu-rayディスク・記録用DVDメディア開発／販売

コンピューター周辺機器・ビデオ編集機器及び

周辺機器の研究及び開発／販売

資本金 ： 9,000万円

URL ： http://www.radius.co.jp/









＊記載されている製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。