亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎）との共同開発商品『76g 亀田の柿の種とチョコピーナッツ』(以下：『亀田の柿の種とチョコピーナッツ』)を、1月12日（月）から1月末までの期間限定で、全国にて発売いたします。

■甘い！しょっぱい！やめられない！

『亀田の柿の種とチョコピーナッツ』は、ピリッと辛く香ばしい醤油味の「亀田の柿の種」と、チョコレートのコク深い甘さとピーナッツの風味が絶妙に溶け合う「チョコピーナッツ」をMIXした、この時期だけの特別な柿の種です。「チョコピーナッツ」は柿の種と一緒に食べる際につまみやすい大きさになるよう、あえて半分に割れたピーナッツを使用し、株式会社 明治のオリジナルチョコレートをたっぷりまとわせ、柿の種との相性抜群な「チョコピーナッツ」に仕上げています。 甘さとしょっぱさのベストバランスを追求し、柿の種とチョコピーナッツの比率は、柿の種：チョコピーナッツ＝ 3：7※のこだわりの比率にしています。一緒に食べたり、交互に食べたり、食べ方によって異なる味わいをお楽しみいただけます。“甘い！”と“しょっぱい！”がとまらない、期間限定の味わいをどうぞ楽しみください。※重量比

【商品概要】

1. 商品名 76g 亀田の柿の種とチョコピーナッツ2. 発売日 / 発売期間 2026年1月12日（月）から1月末まで3. 価格（税抜/税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 320円前後/345円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。