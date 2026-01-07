株式会社オンリースタイル（東京都練馬区）は、愛車の為の特別な空間（ガレージ）をDIY感覚で簡単にデザインできるガレージタイル「テックタイル」について、大手カー用品チェーンの株式会社オートバックスセブンが運営する「オートバックス公式通販サイト」および、工具とDIYのセレクトショップ「クラフトメイク」実店舗での取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

1. 「クラフトメイク」実店舗での取り扱い開始

これまで「テックタイル」は、ネット通販を主軸に販売を行って参りましたが「クラフトメイク」（実店舗）2店舗での取り扱いを開始いたしました。

クラフトメイクとは

「クルマいじりがもっと楽しくなる！工具とDIYのセレクトショップ」自動車整備士も使用する高品質な工具を中心に、多くのプロショップが使用するラッピングシートや特殊塗料など、愛車を自分らしくカスタマイズできるDIY商品を販売、アメリカン雑貨など、ガレージライフの世界観を感じられるアイテムも豊富にそろえ、工具の専門性とライフスタイルが融合したショップです。現在、クラフトメイクSA43道意店（兵庫県尼崎市）とクラフトメイク湘南平塚店（神奈川県平塚市）の2店舗で展開されています。

クラフトメイクSA43道意店

クラフトメイク湘南平塚店

TECTileの展示・販売

クラフトメイク両店舗には「工具・部材ゾーン」と「ガレージゾーン」があり、「ガレージゾーン」にTECTile（テックタイル）が設置されています。これによりお客様は実際にテックタイルを見て触って、色や質感を確かめたうえで購入することが可能になりました。

2. オートバックス公式通販サイトでの取り扱い開始

大手カー用品チェーンの株式会社オートバックスセブンが運営する「オートバックス公式通販サイト」において、テックタイルの取り扱いが開始されます。

＜TECTile 販売例＞

●単品

●セット品

ユーザーへ新たな楽しみの提案

この度の取り扱い開始により、カーライフやバイクライフを楽しむ幅広いユーザー層に対し、ガレージフロアが工事や工具なしで簡単にデザインできるという新たな楽しみを提案するとともに、テックタイルの認知拡大に寄与してまいります。

TECTile テックタイルとは

累計販売実績18万枚を誇る工事・工具不要で設置できる樹脂製「ガレージタイル」です。防炎性能試験をクリアした【防炎物品】であり、耐荷重や熱膨張試験も実施済みで安心してご使用いただけます。

デザイン性



愛車のための特別な空間であるガレージを13色のタイルで、自分好みにおしゃれでカッコよくデザインすることが可能です。

機能性

元の床を保護すると共に、縞鋼板模様の適度な凹凸により滑りにくく、安全にご利用いただけます。

用途

ガレージ以外には、ショールームやイベント、展示会ブース、作業場、工場、店舗、サーキットのピット、フィットネスジムなど、さまざまな空間で利用されています。

本件に関するお問い合わせ先

