福島県漁業協同組合連合会は、福島県産水産物等の美味しさと安全性や魅力の発信・周知を目的とした「ふくしま常磐もの」の振る舞いイベントを2026年1月10日（土）に道の駅まえばし赤城で開催いたします。イベントでは、福島の海の幸「メヒカリの唐揚げ」と「カナガシラのつみれ汁」を無料でご提供！サクサクのメヒカリの唐揚げと、あったかいカナガシラのつみれ汁をご堪能下さい！

■イベント概要

開催日時：2026年1月10日（土）11：00～15：00※提供品が無くなり次第終了となります。会 場：道の駅まえばし赤城 マーケット広場内 容：〇メヒカリの唐揚げ振る舞い（600尾）〇カナガシラのつみれ汁振る舞い（600食）〇パネル展示・福島県産水産物の安全性PR・魚種の紹介〇お客様アンケート※振る舞いは無くなり次第終了となります。

■URリンケージの取組みについて

まちづくり支援事業などを行うＵＲリンケージでは、これまでも埼玉県比企郡小川町の農家の野菜・加工品を販売する「おがわんマルシェ」や、福島直送の秋野菜やフルーツを販売する「ふくしま秋マルシェ」をはじめとする賑わいイベントを開催しています。2022年からは福島県漁業協同組合連合会による「ふくしま常磐もの」のPRイベントを運営し、焼きさんまやあおさスープの振る舞いを通じて、福島県産水産物の魅力の発信と復興の現状等への理解促進を図りました。今後もURリンケージでは、地方と団地、生産者と消費者（居住者）をつなぎ、関係人口の創出を目指して取り組みを進めて参ります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社URリンケージ 担当：小玉・有山TEL： 090-4050-1320（小玉）/090-2637-2961（有山） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kodama-hide@urlk.co.jp/ariyama-s@urlk.co.jp