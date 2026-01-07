大正製薬株式会社は、頭皮のニオイに対する意識と対策の実態について調査を実施しました。その結果、半数以上（53%）の男性が頭皮のニオイを感じているにもかかわらず、適切な対策をしている人は全体の３0%にとどまることがわかりました。 実は、この頭皮のニオイは頭皮環境悪化のサインかもしれません。ヘアケアブランドの「リアップ」は、「正しい頭皮ケア」をご提案します。

男性の半数以上が頭皮のニオイを実感しているが、対策は３０％のみ

今回、弊社では全国の20代以上の男性1,094名を対象に、頭皮のニオイに対する意識と対策の実態についてインターネット調査を実施しました。調査の結果、以下の実態が明らかになりました。 「自分の頭皮が臭い」と感じたことがある男性は53％。また、「他人の頭皮を臭い」と感じたことがある男性は59％と半数以上の方が回答しました。 しかし、このような認識があるにもかかわらず、「対策しており、現状の効果に満足している」、「対策しており、さらなる効果アップを求めている」と自分の頭皮のニオイ対策をしている方は全体の30％にとどまりました。 このように、頭皮のニオイが臭いと感じたことがあっても、具体的な改善行動に移せていない現状がわかりました。

頭皮のニオイは頭皮環境悪化のサインかも

頭皮のニオイには、頭皮の皮脂量が大きくかかわっています。 皮脂は髪を滑らかにしたり頭皮を守ったりと重要な働きをしてい ますが、洗髪後4時間～半日程度で頭皮の毛穴にたまってしまいます。また、過剰に分泌された皮脂やフケを餌にして雑菌が繁殖し、臭いニオイを発生させます。 これが、頭皮が臭くなる主な理由です。 また、この状態が続くと、毛穴の詰まりや炎症を引き起こし、健康な髪の成長を阻害する要因となります。つまり、頭皮が臭いということは、通常の健康な状態とは異なる可能性が高いということです。頭皮のニオイは頭皮の異常を知らせるサインとも言えます。

今すぐ始められる「正しい頭皮ケア」で頭皮環境を整える

そこで重要となるのが、「正しい頭皮ケア」です。頭皮環境の改善は頭皮のニオイ対策にもつながります。以下の正しい頭皮ケア方法を実践しましょう：■ 正しいシャンプー方法髪をとかして予洗いする（お湯だけで髪を洗う）泡立てたシャンプーをつけてマッサージをするコンディショナーを毛先からもみ込んで浸透させるタオルドライをしてドライヤーをかける■ 頭皮の乾燥の重要性シャンプー後は必ずドライヤーで頭皮まで完全に乾かす生乾きは雑菌繁殖の温床となるため要注意■ 生活習慣の改善脂っぽい食事を控え、バランスの取れた食生活を心がける十分な睡眠で成長ホルモンの分泌を促進適度な運動でストレス解消と血行促進

健康な頭皮から健康な髪へ 継続的なケアの重要性

今回の調査では、頭皮のニオイが臭いと感じたことがあっても、具体的な改善行動に移せていない現状がわかりました。「正しい頭皮ケア」を継続することは、頭皮のニオイ対策にもつながります。このような頭皮ケアをサポートする製品として「リアップスカルプシャンプー」がございます。リアップスカルプシャンプーは、頭皮の悩み「べたつき」、「かゆみ」、「汗臭」の原因となる蓄積皮脂を取り除く薬用スカルプシャンプーです。余分な皮脂が蓄積しやすい男性の頭皮に多角的にアプローチします。ヘアケアブランドの「リアップ」は、今後も頭皮・毛髪の健康に関する情報発信を通じて、多くの方の髪の悩みをサポートしてまいります。【製品概要】

【調査概要】調査主体 ： 大正製薬株式会社調査方法 ： インターネット調査（株式会社ジャストシステム ファストアスクを利用）調査期間 ： 2025年5月30日～2025年6月6日調査対象 ： 20代以上の男性有効回答数 ： 1,094名

https://newscast.jp/attachments/Rj06I0dxBuEkaZZJJB50.pdf