韓国コスメや雑貨・食品の輸入・販売を手掛ける株式会社ON-TAMA（本社：東京都新宿区、代表：李 恩珠）は、2026年1月14日（水）～16日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大級のコスメ・ビューティーの展示会「COSME Week 2026東京」のFirst Gallery（ファーストギャラリー）に初出展いたします。

■「COSME Week 2026東京」概要について

名称 ： COSME Week 2026東京会期 ： 2026年1月14日（水）～16日（金）10:00～17:00会場 ： 東京ビッグサイト西展示場 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1公式HP：下記ご参照ください。入場にはご来場登録が必要となります株式会社ON-TAMAブース番号：First Gallery（ファーストギャラリー）※First Gallery（ファーストギャラリー）は初出展の企業やブランドを集めた特設コーナーです。

https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/about/ct.html

■出展内容

本展示会では、当社が日本総代理店を務める韓国生まれの香りのブランド「MARMAR;D（マルマルディ）」の新商品「RYOKAN（リョカン）オードトワレ」をご紹介いたします。日本初上陸の新商品をぜひお試しください。

ブランド紹介

【MARMAR;D（マルマルディ）】韓国生まれの香りのライフスタイルブランドです。MARMAR;D(マルマルディ)の表現する、木・土・葉など、静寂と平和に包まれた森をイメージした香りは、まるで森林浴をしたかのような癒しの時間をお届けします。古い建物から漂うどこか懐かしくて飾らない雰囲気、時代が変わっても色あせないヴィンテージの魅力マルマルディはそんなシンプルでどんなインテリアにもよくなじむデザインの世界観を持つブランドです。

新商品紹介

【商品名・価格】MARMAR;D（マルマルディ）リョカン オードトワレ 全4種の香り 各1,980円（税込）

【商品説明】MARMAR;D（マルマルディ）の新シリーズ「RYOKAN（リョカン）」日本の旅館をイメージしたコンセプト。旅館で過ごす休息のひととき、温泉や庭園から香る自然の香りをモチーフとし、伝統的な空間を表現した香りです。それぞれの香りが安らぎの空間を表現し、香りとともに癒しのひと時をご提供します。

ヒノキユメ・・・湯煙漂う風情あるヒノキ風呂の香りマツノキ・・・苔むした庭園の趣ある松の木の香りユズ・・・爽やかで芳醇な熟したゆずの香りサクラ・・・儚さの中に温かみを感じる桜の香り

■ブランド情報

https://www.marmard.jp/

MARMAR;D（マルマルディ）日本公式Instagram

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DRjaoa0D4ms//

【商品に関するお問い合わせ】株式会社ON-TAMA

【会社概要】社名：株式会社ON-TAMA本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保2-7-1大久保フジビル7F代表取締役：李 恩珠事業内容： 韓国コスメおよび雑貨輸入/卸販売業美容食品（飲料・菓子・お茶類）設立： 2017年7月

https://www.on-tama.com/