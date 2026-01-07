https://amzn.to/3YoFflk

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ケ谷2丁目30番1号2F、代表取締役：山下征孝)は、『富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】 (資産形成シリーズ) 』（八ツ尾順一［著］／幻冬舎ゴールドオンライン）を刊行しました。

▼『富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】 (資産形成シリーズ) 』（八ツ尾順一［著］／幻冬舎ゴールドオンライン）

◼︎事例に学ぶ、富裕層のための合法的資産防衛戦略富裕層の資産承継には、一般家庭の相続とは異なる独自の課題があります。相続税評価の差、複雑な非上場株式や不動産の扱い、国外資産や信託の活用など、制度を正しく理解しないと想定外の課税が発生します。本書では、実例と制度の解説を通じて、富裕層が選ぶ相続戦略と注意すべき落とし穴を整理。資産を次世代にスムーズに承継するための知識を、わかりやすく体系化しています。◼︎資産承継のリスクを理解し、安心を手に富裕層の相続には、一般家庭とは異なる複雑なルールや落とし穴が潜んでいます。本書は、相続税の基礎から資産評価の実務、事業承継、非上場株式の扱いまで、実例と判例を交えてわかりやすく解説します。税務リスクを正確に理解し、資産を次世代にスムーズに承継するための知識と戦略を、富裕層の実例をもとに整理。特に、思わぬ課税や裁判例から学ぶ資産評価のリアル、国外資産や不動産の評価ポイント、そして今後の課税動向まで幅広くカバーしています。相続や事業承継のリスクを最小限に抑え、合法的かつ実践的に資産防衛を行うための「富裕層の相続戦略」のバイブルとして活用できる一冊です。

著者

八ツ尾順一

https://wadainohon.com/books/979-8277181133/

京都大学大学院法学研究科（修士課程）修了。公認会計士・税理士【主な職歴】摂南大学経営情報学部教授、近畿大学法学部教授、大阪学院大学法学部教授を歴任

お問い合わせ

https://wadainohon.com/books/979-8277181133/

本記事に関する問い合わせはこちら株式会社幻冬舎ゴールドオンライン〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階TEL：03-5411-6270URL ：https://gentosha-go.com/