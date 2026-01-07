書林アカデミー×DenBun 能楽プロジェクト共同企画 継 －つなぐ－ vol.1「能とバロック～フォリア：狂気と祈り」が2026年1月24日 (土)に宝生能楽堂（東京都 文京区 本郷 1-5-9）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/tsunagu

公式ホームページhttps://www.tpac.info/events/detail/id=895&state=off

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ANtNDS1wRg4

能楽書林が展開する〈書林アカデミー〉と伝統文化交流協会の〈DenBun能楽プロジェクト〉による新シリーズ『継 ―つなぐ―』第一弾を、１月24日（土）14時より宝生能楽堂で開催いたします。能楽を軸に異分野との対話を通じて表現の可能性を探るシリーズ企画で、初回となる今回は「能とバロック～フォリア：狂気と祈り」と題し、シテ方観世流梅若紀彰氏を中心に、チェンバロ・ハープの西山まりえ氏、ヴァイオリンの崎谷直人氏が出演。バッハ《無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番》第５楽章「シャコンヌ」、タルティーニ《ヴァイオリン・ソナタ〈悪魔のトリル〉》、コレッリ《ソナタ〈ラ・フォリア〉》などを取り上げ、バロック音楽と能の舞・謡を組み合わせた舞台をお届けします。公演に先立ち、12月15日に都内にて記者会見を行いました。会見で紀彰氏は、「三十代の頃、他流の先生から『バッハで舞ってほしい』とお電話をいただいたのが最初」と、自身が初めてクラシック音楽で舞った経験に触れ、これを契機にパイプオルガンやヴァイオリンなど西洋音楽で舞う機会が広がっていったと語りました。バッハの「シャコンヌ」については、「五、六回は舞っています。人間の営みと神との交流みたいなイメージがあって舞いやすい曲」と述べ、一方の《悪魔のトリル》は、水鏡の趣向を取り入れた構成であることを明かしました。能と異分野音楽の関係については「囃子がバイオリンに変わっても同じ感覚で舞える」と、能の型が持つ普遍性を強調。「第１回なので責任もありますが何より楽しく、能の型だけでどこまでいけるのか可能性をぜひ舞台で確かめていただけたらと思います」と、意気込みを語っていました。

出演者プロフィール

梅若紀彰 シテ方観世流能楽師

昭和31年生まれ。五十五世梅若六郎の孫。祖父ならびに梅若桜雪に師事。昭和35年「鞍馬天狗」花見で初舞台、43年「小袖曽我」で初シチ。平成22年梅若紀彰（二世）を襲名。古典はもとより新作能にも積極的に取り組み、海外公演にも数多く参加。令和4年横浜文化賞、令和7年日本芸術院賞受賞。「梅栄会」主宰。梅若会評議員、梅若実文庫理事。重要無形文化財総合指定保持者（総合指定）。

西山まりえ チェンバロ、バロックハープ

チェンバロとヒストリカル・ハープ：2種の古楽器を自在に操る稀有なプレーヤーとして世界的に知られ、数多くのコンサートや音楽祭に参加。また録音も多数リリース。東京音楽大学研究科修了後、ミラノ市立音楽院、バーゼル・スコラカントールムに留学。第11回山梨古楽コンクール・チェンバロ部門第1位および栃木［蔵の街］音楽祭賞受賞。第23回同コンクール審査員。「宿州アーリー・ミュージック村音楽祭」芸術監督。武蔵野音楽大学非常勤講師。

粼谷直人 ヴァイオリン

ノボシビルスク国際ジュニア部門1位、メニューイン国際ジュニア部門 3位。ケルン音大に当時最年少で入学。その後パリ市立音楽院、桐朋学園ソリストディブロマを経て、バーゼル音楽院修了。2006年ウェールズ弦楽四重奏団を結成。2014年から8年間、神奈川フィルソロ・コンサートマスターを務めた。現在はソロ、室内楽、ヴァイオリンユニット "DOS DEL FIDDLES。等で幅広く活動し、各地のオーケストラに客演コンマスとしても多数出演している。

開催概要

書林アカデミー×DenBun 能楽プロジェクト共同企画継 －つなぐ－ vol.1「能とバロック～フォリア：狂気と祈り」開催期間：2026年1月24日 (土) 13：00開場／14:00開演会場：宝生能楽堂（東京都 文京区 本郷 1-5-9）■出演者梅若紀彰（シテ方観世流能楽師）西山まりえ（チェンバロ、バロックハープ）粼谷直人（ヴァイオリン）■チケット料金SS席：10,000円S席：9,000円A席：8,000円B席：7,000円（いずれも税込）

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com