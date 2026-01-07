株式会社エィチ・ケイ（所在地：東京都千代田区神田小川町2-4-5杉商ビル３階、代表：昆 明日香）は、多機能クッカー「Rugged Sear（ラゲッド・シア）多機能調理セット」のクラウドファンディングを実施しました。本製品は、わずか約600gの軽量設計で、なべ・蒸し器・グリル・まな板の機能をひとつにまとめたオールインワンクッカーです。約1か月間の実施期間で、目標金額の1,581％を達成しました（2025年12月31日終了）。

背景：拡大するアウトドア市場と軽量化ニーズ

2025年度には、キャンプ関連用品販売は底打ちしてアウトドア用具市場は回復を見込まれています。アウトドアアパレル市場が引き続き市場全体をけん引することで、2025年度のアウトドア用品・施設・レンタル市場は前年度⽐9.2％増の5,059億円に達する⾒込みです (※1 )。 一方で、近年のアウトドアシーンでは、調理器具の多さによる荷物増加、燃料消費量の増大、調理に伴う廃棄物の発生といった課題も顕在化しています。特にソロキャンプや徒歩・バイクキャンプの広がりにより、「自然を楽しむ一方で、環境への負荷や身体的負担をどう減らすか」が新たな社会的テーマとなっています。 また、近年のソロキャンプ層の拡大により「多機能かつ軽量」なギアへの需要が急増しています 。従来の調理器具は単機能のものが多く、複数の料理を同時に調理するためには、いくつもの道具を持参する必要がありました。 Rugged Searは、これまで別々の器具で行っていた「炊く」「蒸す」「焼く」という3つの調理法を、1つの器具で同時に可能にすることで、この課題を解決しました。鍋でご飯を炊きながら、上段の蒸し器で肉や野菜を蒸すことができるため、調理を効率化することで燃料の節約にもなり、アウトドアの新しい楽しみ方として提案しています。

商品の特長

１．同時調理による時短・節燃料下段で炊飯、上段で蒸し料理が同時に行えるため、限られた熱源を効率的に使えます 。調理工程を集約することで燃料使用量の削減につながります。２．スマートスタッキング使用後はスタッキングして固定バンドで一体化。内部にガスバーナーやカトラリーを収納可能です。３．軽量設計による持ち運びやすさわずか約600g（ペットボトル1本分）に、鍋・蒸し器・グリル・まな板を収納。持ち運びやすさを重視した設計です。４．フッ素系樹脂を使用しないセラミックコーティング近年国際的に規制が進むPFAS（有機フッ素化合物）を含むフッ素系樹脂を使用しない、セラミックコーティングを採用しています。

１．同時調理による時短・節燃料

Rugged Sear多機能調理セットは、ご飯を炊く鍋、食材を蒸す蒸し器、肉や魚を焼くグリルプレートの機能をひとつにまとめました。これひとつでキャンプなどの限られた環境でも時短に燃料を節約しつつ、本格的な料理を楽しむことができます。- スタッキング・調理動画：https://vimeo.com/1132379346?fl=pl&fe=vl

２．スマートスタッキング

使用後は、多数のパーツを重ねてコンパクトに収納できます。付属の固定バンドでしっかり固定できるため、移動中にパーツが分離する心配もありません。さらに、本体をストレージボックスとして活用すれば、ガスバーナーやカトラリー、調味料なども一緒に収納可能です。

抗菌仕様の小型まな板を収納。水切り穴が付属してあり、さらに一部はすりおろし面としても使えるため、にんにくや生姜をその場で調理に使うことができます。

３．軽量設計による持ち運びやすさ

金属製の調理器具とは思えないほど軽量で、わずか約600gという重さは一般的なペットボトル1本分に相当します。バックパックに入れても負担にならず、バイクキャンプや徒歩でのアプローチが必要な場所でも気軽に持ち運べます。従来のように重たい鉄板や複数の鍋を持ち歩く必要がなくなりました。

４．フッ素系樹脂を使用しないセラミックコーティング

近年、欧米を中心にPFAS（有機フッ素化合物）に関する環境規制の動きが進み、日本国内でも調理器具に使用される素材や製造方法に対する関心が高まっています。Rugged Searのグリルプレートは、こうした社会的背景を踏まえ、フッ素系樹脂を使用しないセラミックコーティングを採用しています。セラミックは鉱物由来の素材を主成分とした無機系コーティングであり、素材特性を踏まえた設計が特長です。

商品概要

- 商品名：Rugged Sear（ラゲッド・シア）多機能調理セット- 重量：約600g- 構成：本体鍋、蒸しプレート、グリルプレート、固定バンド、まな板- 特長：3つの調理機能が1つに、軽量設計、スタッキング収納- クラウドファンディング期間：～2025年12月31日- 目標達成率：1,581%（12月31日現在）- URL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9125

メディア関係者様向け 紹介動画・サンプルの貸し出しについて

・紹介動画（1分20秒）：https://vimeo.com/1132379346?fl=pl&fe=vl 0:00～ 各機能の紹介 0:30～ スタッキングの仕組み 0:50～ 同時調理の実演※本動画内の映像・カットは、メディア掲載時に自由にご使用いただけます。・サンプルの貸し出しメディア関係者様向けに、製品のサンプル貸出を承っております。お気軽にお問い合わせください。

会社概要

- 会社名：株式会社エィチ・ケイ- 所在地：東京都千代田区神田小川町2-4-5杉商ビル３階- 代表者：昆 明日香- 事業内容：アウトドア用品の企画・製造・販売

本リリースに関するご質問、お問い合わせTel: 03-3525-8022Email: sales_hk@wyingo.com（担当：手塚・山本）

※1 株式会社⽮野経済研究所「アウトドア用品・施設・レンタル市場に関する調査（2025年）」（2025/12/16発表）注）アウトドア用品（アウトドアアパレル＋アウトドア用具）市場は小売金額ベース、アウトドア施設市場は宿泊費を含む施設利用料ベース、アウトドアレンタル市場は事業者のレンタルサービス利用料ベースで算出した。