大成農材株式会社(広島県広島市、代表取締役社長：杉浦 朗)と、古民家カフェむすびやバスクチーズケーキなどスイーツの製造・販売を手掛ける株式会社結び(広島県三原市須波、代表取締役：田中 裕士)は、共同でミニトマトを使ったバスクチーズケーキを開発しました。

このバスクチーズケーキを1月中旬より、むすびスイーツ、ひりょうやさんのトマト、両サイトにて期間限定で販売開始します。





とろけるトマトバスクチーズケーキ箱









【リピート率8割の肥料メーカーが作ったミニトマト】

三原市大和町に4反(4,000m2)の大型ハウスを設置し、自社製有機肥料を使ったミニトマト栽培を行う大成農材。市価の4倍の価格設定でも自社通販で8割のリピートで、一般的なトマトの反収の約3倍の売上を達成しています。2年目からは同じトマトを使った100％の無添加トマトジュースの販売をスタート、今年からベトナムでの販売も開始しました。国内でも数軒しか栽培していない特別な品種を採用し、最新の設備と自社有機肥料で丁寧に育てたトマトは、トマト嫌いでも食べられると大変好評を得ています。









【通販では受付開始1分で完売するバスクチーズケーキ】

株式会社結びは三原市須波で古民家カフェを運営しながらスイーツの製造販売も行っています。

むすびのバスクチーズケーキといえば、メディアにも数多く取り上げられ、芸能人やインフルエンサーからも度々紹介され、コラボ商品は自社の通販受付開始1分で売り切れることもあります。首都圏や関西地方の百貨店での催事でも、毎回開店前から行列、閉店を待たず売り切れる日も多く、海外で販売を行うこともあるほどの人気スイーツです。









【タレントで農家でもある、さいねい龍二さんが発案】

地元広島で、タレント活動もしながら農業も行っているさいねい龍二さん。自身が立ち上げたウェルビーイング野菜プロジェクト( https://well-being-vegetables.jp/ )に参加する「ひりょうやさんのトマト」と、さいねいさんがテレビの仕事で出会った「むすびスイーツ」とが同じ三原市であることから、コラボを発案し両社を繋ぎました。また第二弾のチーズケーキにかける特製トマトソースを考案し「さいねい農園」の加工施設で製造し、トマト・ケーキ・ソースのトリプルコラボが実現しました。





ひりょうやさんのトマト









【トマト×バスチー 美容と健康も気遣えるスイーツ】

リコピンやビタミンなど豊富な栄養から美容・健康に根強い人気のトマトと、2018年頃から年々人気が高まるバスクチーズケーキ。トマトを使うことによりスイーツでありながら美容と健康にも気遣えるのが最大の魅力。しかし単純にコラボと言っても簡単ではなく、味のバランスや焼き上がり・しっとり感など商品化の基準に至るまで、数か月にわたり何度も打ち合わせと試作を重ねて完成した商品名が、

「ひりょうやさんのトマトで作った とろけるトマトバスクチーズケーキ」

です。

ケーキ1ホールにミニトマトが約8個分使われています。





とろけるトマトバスクチーズケーキ





爽やかなトマトの甘みと濃厚なチーズが合う！









【トライアル販売は連日ほぼ完売 2026年1月から通販でも発売】

県内の百貨店で今月行われたトライアル販売では、期間中全日で準備個数がほぼ完売しました。

1月中旬より、むすびスイーツのサイト( https://musubisweets.official.ec/ )と、ひりょうやさんのトマトのサイト( https://hiryoyasan.jp/ )で期間限定で販売開始します。

※申し込み可能な日時や個数など指定があります。各サイトで要確認。





ひりょうやさんのトマト： https://hiryoyasan.jp/

むすびスイーツ ： https://musubisweets.official.ec/

ウエルビーイング野菜 ： https://well-being-vegetables.jp/





トライアル販売は連日ほぼ完売









【商品情報】

商品名 ：ひりょうやさんのトマトで作った とろけるトマトバスクチーズケーキ

価格(税込)：4,340円 ※送料別

配送方法 ：クール便(冷蔵)

消費期限 ：製造から4日間

原材料名 ：クリームチーズ(国内製造)、生クリーム、砂糖、卵、

トマトジュース、片栗粉／乳化剤(一部に乳成分・卵・大豆を含む)





商品名 ：ひりょうやさんのトマトジュース

価格(税込)：500ml(ビン) 2,800円

原材料名 ：ミニトマト(広島県産)





ひりょうやさんのトマトジュース









【会社概要】

名称 ： 大成農材株式会社

所在地： 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-8

URL ： https://taiseinozai.co.jp