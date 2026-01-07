ホテル エルシエント京都八条口（京都市南区、総支配人 吉岡 渉）は、館内1階のレストラン「ダイニング ENT（エント）」で、2026年1月19日（月）から3月7日（土）までの期間、10～15種類のデザートをワゴンに乗せてお席までお持ちし、お好みのスイーツをお選びいただける特別なデザート企画を開催します。香り立つショコラ、季節のフルーツタルト、抹茶のバスクチーズケーキなど、まるでお菓子の宝石箱を眺めるような楽しいひとときをご体験いただけます。

かつて19世紀のヨーロッパでは、上流階級の人々が午後のティータイムに集い、美しいデザートとともに語らう習慣が育まれました。ダイニング ENTでは、その優雅なティータイム文化をヒントに、京都駅前で気軽に楽しめるワゴンデザートスタイルをご用意しました。宝石箱のように華やかなワゴンデザートからお好みのスイーツをセレクト。コーヒーや紅茶とともに、夜のひとときやディナー後にふさわしい上質なデザートタイムをお楽しみください。

開催概要

提供店舗：レストラン「ダイニング ENT（エント）」提供日時：2026年1月19日（月）～3月7日（土）17:30～22:00（L.O. 21:30）10～15種のデザートからお好きなものをお席でお選びいただくスタイルコーヒーまたは紅茶付

■食後のワゴンデザート7種 \1,500／5種 \1,300（食事代別）■ワゴンデザート単品7種 \3,000／5種 \2,600

お問い合わせ先

ホテル エルシエント京都八条口 TEL：075-682-7800（レストラン直通）※記載価格は税込み ※仕入れにより内容の変更あり

ホテル概要

ホテル名 ：ホテル エルシエント京都八条口所在地 ：京都市南区東九条東山王町13客室数 ：562室 (シングル：379室 ダブル：80室 ツイン：103室)館内施設 ：大浴場、レストランアクセス ：新幹線・JR京都駅八条東口 徒歩2分公式サイト ： https://www.elcient.com/kyoto/

会社概要（本社）

会社名 ：株式会社関電アメニックス本 社 ：大阪市西区阿波座1-6-1 JMFビル西本町01 2階設 立 ：1964年8月1日公式サイト ：https://www.k-amenix.co.jp/事業内容 ：ホテル、レストラン、レジャー観光施設の運営