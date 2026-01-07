シーサイドホテル舞子ビラ神戸は2/1から有栖川謹製 恵方巻のテイクアウト販売を開始
シーサイドホテル舞子ビラ神戸(所在地：兵庫県神戸市)は、2026年2月1日(日)から2月3日(火)までの3日間、本館1階 日本料理「有栖川」にて、節分限定の特製恵方巻をテイクアウト販売いたします。
祈りを込めて丁寧に仕上げた有栖川謹製の恵方巻は、厳選食材を使用し、味わい豊かに仕上げた3種類をご用意。新しい季節を迎える節分に、福を呼び込む静かなひとときをお楽しみください。
2026年販売の恵方巻3種
■販売概要
販売期間：2026年2月1日(日)～2月3日(火)
販売場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1階 日本料理「有栖川」
予約受付中！(予約サイトはこちら)
https://www.tablecheck.com/shops/maikovilla-pickup/reserve
■商品ラインナップ
〇有栖川謹製 恵方巻
有栖川謹製 恵方巻
海老、いくら、厚焼き玉子を主体に、西京味噌で付けたごぼうがアクセントのスタンダードな一本
価格：\1,400(税込)
具材：海老／いくら／こはだ／玉子／ごぼう西京／胡瓜／椎茸
〇兵庫県産牛の恵方巻
兵庫県産牛の恵方巻
兵庫県産牛を玉葱と甘辛く炊き上げた、こだわりの一本
価格：\1,400(税込)
具材：兵庫県産牛しぐれ／玉葱／生姜／レタス／胡麻／錦糸玉子／椎茸
〇有栖川謹製 特上七宝巻
有栖川謹製 特上七宝巻
ずわい蟹、穴子、いくらを取り入れ、厚焼き玉子を巻き込んだ具材感たっぷりの一押し商品
価格：\1,800(税込)
具材：ずわい蟹／海老／いくら／穴子／玉子／胡瓜／椎茸
■ご予約・お問い合わせ
シーサイドホテル舞子ビラ神戸 日本料理「有栖川」
TEL ： 078-706-7779
公式サイト： https://www.maikovilla.co.jp
■「有栖川」とは
日本料理「有栖川」は、シーサイドホテル舞子ビラ神戸本館1階にある和食レストラン。旬の食材を活かした会席料理や寿司を、明石海峡大橋と瀬戸内海の絶景を眺めながら楽しめます。個室やカウンター席も完備し、記念日や会食に最適な上質な空間をご提供します。