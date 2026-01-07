シーサイドホテル舞子ビラ神戸(所在地：兵庫県神戸市)は、2026年2月1日(日)から2月3日(火)までの3日間、本館1階 日本料理「有栖川」にて、節分限定の特製恵方巻をテイクアウト販売いたします。

祈りを込めて丁寧に仕上げた有栖川謹製の恵方巻は、厳選食材を使用し、味わい豊かに仕上げた3種類をご用意。新しい季節を迎える節分に、福を呼び込む静かなひとときをお楽しみください。





2026年販売の恵方巻3種









■販売概要

販売期間：2026年2月1日(日)～2月3日(火)

販売場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1階 日本料理「有栖川」

https://www.tablecheck.com/shops/maikovilla-pickup/reserve









■商品ラインナップ

〇有栖川謹製 恵方巻

海老、いくら、厚焼き玉子を主体に、西京味噌で付けたごぼうがアクセントのスタンダードな一本

価格：\1,400(税込)

具材：海老／いくら／こはだ／玉子／ごぼう西京／胡瓜／椎茸









〇兵庫県産牛の恵方巻

兵庫県産牛を玉葱と甘辛く炊き上げた、こだわりの一本

価格：\1,400(税込)

具材：兵庫県産牛しぐれ／玉葱／生姜／レタス／胡麻／錦糸玉子／椎茸









〇有栖川謹製 特上七宝巻

ずわい蟹、穴子、いくらを取り入れ、厚焼き玉子を巻き込んだ具材感たっぷりの一押し商品

価格：\1,800(税込)

具材：ずわい蟹／海老／いくら／穴子／玉子／胡瓜／椎茸









■ご予約・お問い合わせ

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 日本料理「有栖川」

TEL ： 078-706-7779

公式サイト： https://www.maikovilla.co.jp









■「有栖川」とは

日本料理「有栖川」は、シーサイドホテル舞子ビラ神戸本館1階にある和食レストラン。旬の食材を活かした会席料理や寿司を、明石海峡大橋と瀬戸内海の絶景を眺めながら楽しめます。個室やカウンター席も完備し、記念日や会食に最適な上質な空間をご提供します。