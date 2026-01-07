スマートバスルーム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均11.19％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、スマートバスルームに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「スマートバスルームレポート」では製品サブタイプ、エンドユーザーシナリオ、接続性選択肢、アプリケーション優先度を、導入経路と統合戦略に結びつける詳細なセグメンテーション分析を提供するほか、地域政策、改修市場の勢い、ホスピタリティ業界の基準、製造上の強みが、世界的な導入優先順位と製品構成をどのように導いているかなどを考察します。
世界のスマートバスルーム市場規模は、2024年に104億6,000万米ドルと評価され、2025年の116億2,000万米ドルから2032年には244億5,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861672-smart-bathroom-market-by-product-type-end-user.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・AI搭載音声アシスタントの統合によるパーソナライズされた浴室体験の実現
・浴室における持続可能性の最適化に向けた水使用量分析プラットフォームの開発
・センサーベースの衛生管理とユーザー健康モニタリング機能を備えた非接触型スマート設備の導入
・拡張現実機能を備えたスマートミラーの導入によるバーチャル試着とスキンケアガイダンスの提供
・睡眠・水分補給・トイレ習慣のデータを追跡する接続型ウェルネスシステムの登場
・安全性を高める抗菌コーティングおよび素材をスマートバスルーム表面に統合
・インテリジェント配管システム向け遠隔診断・予知保全の拡大
・IoTを活用した既存浴室設備のコスト効率的なアップグレードを可能にする改修キットの普及
・浴室における換気と空気質管理の自動化のための湿度・臭気センサーの活用
・ユーザーの気分に合わせて明るさと色温度を調整するスマート照明システムの導入
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 スマートバスルーム市場：製品タイプ別
・スマート蛇口、センサー式蛇口、タッチレス蛇口、音声操作式蛇口 など
第9章 スマートバスルーム市場：エンドユーザー別
・商業用、オフィス、小売り、ヘルスケア、診療所、病院、宿泊施設、ホテル など
第10章 スマートバスルーム市場：接続性別
・Bluetooth、Wi-Fi、2.4 GHz、5GHz、Z-Wave、Zigbee
第11章 スマートバスルーム市場：用途別
・省エネルギー、健康モニタリング、高級、節水、流量最適化、漏水検知 など
第12章 スマートバスルーム市場：地域別
第13章 スマートバスルーム市場：グループ別
第14章 スマートバスルーム市場：国別
第15章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・スマートバスルーム市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に104億6,000万米ドル、2025年には116億2,000万米ドル、2032年までには244億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.19%です。
・スマートバスルーム技術の進化の原動力は何ですか？
