世界の手荷物処理システム市場予測（2026年～2035年）：成長要因、市場シェア、セグメンテーション、新興トレンド
手荷物処理システム市場レポートは、2020年から2025年までの過去期間における市場動向を分析するとともに、2025年～2030年および2035年予測期間の見通しを示す、世界市場の詳細な分析を提供しています。本レポートでは、すべての地域にわたる市場パフォーマンスを評価し、各地域における主要経済国について詳細な分析を行っています。
2025年における世界の手荷物処理システム市場規模は約111億2560万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率（CAGR）は9.5％となりました。市場は2025年の111億2560万ドルから2030年には160億7660万ドルへ拡大し、CAGRは7.6％と予測されています。2030年以降も成長は継続し、CAGRは6.9％となり、2035年には224億9250万ドルに到達すると見込まれています。
手荷物処理システム市場において主要企業が採用している戦略
手荷物処理システム市場で事業を展開する主要企業は、競争力の強化と長期的な成長を実現するため、さまざまな戦略的取り組みを進めています。これには、的を絞った戦略的買収による事業能力の拡大が含まれます。また、市場プレゼンスを強化するため、戦略的パートナーシップの構築および活用も進められています。さらに、新製品や統合型ソリューションの投入を通じて、成長とイノベーションを推進しています。
新たな成長機会を最大限に活用するため、ビジネスリサーチカンパニーは、手荷物処理システム提供企業に対し、ソリューションの高度化を推奨しています。重点分野としては、保安強化、処理能力の向上、規制遵守を支援するための手荷物および航空貨物検査ソリューションの強化が挙げられます。また、空港ターミナル全体での効率性と信頼性を高める統合型エンドツーエンドの手荷物処理ソリューションを提供するため、戦略的パートナーシップの構築が推奨されています。
さらに、空港インフラ全体における保守計画および運用パフォーマンスを最適化するため、予測型手荷物処理技術の高度化も重要とされています。加えて、システム障害を低減しつつ手荷物流れを自動化・効率化するため、人工知能を活用した検査プラットフォームの開発が推奨されています。予知保全ソリューションの導入は、突発的な停止時間の削減、運用コストの低減、システム信頼性の向上に寄与するとされています。
手荷物処理システム：市場概要
手荷物処理システム（BHS）とは、チェックインから航空機への搭載、到着後の手荷物受取所まで、旅客手荷物を搬送、仕分け、追跡、検査するための自動化システムです。これらのシステムは、コンベヤ、仕分装置、スキャナー、制御ソフトウェア、保安検査機器で構成され、大量の手荷物を効率的に処理できるよう設計されています。手荷物処理システムの主な目的は、厳格な保安要件を満たしながら、手荷物を安全かつ正確、迅速に移動させることです。
手荷物処理システムは、空港当局、鉄道事業者、港湾当局、クルーズターミナル運営者、地上支援サービス事業者などにより、航空、鉄道、海上輸送に伴うさまざまな手荷物量を管理するために利用されています。空港では、預け入れ手荷物の一貫処理および法規制に基づく保安検査を支援します。鉄道駅では、長距離および高速鉄道サービスにおける自動化された手荷物搬送を可能にし、駅から列車への移送や複合輸送にも対応します。港湾およびクルーズターミナルでは、乗船および下船時の旅客手荷物を管理し、短時間で大量の手荷物を処理するケースも多く見られます。
世界の手荷物処理システム市場で事業を展開する主要企業
2024年において、上位10社は世界の手荷物処理システム市場全体の7.72％を占めました。ヴァンダーランデ・インダストリーズは、市場シェア1.000％で最大の企業となっています。その他の主要企業には、シーメンス（米国物流事業）、ダイフク、ビーマー・グループ、インターロール・グループ、ファイブス・グループ、プテリス・グローバル、アルステフ・グループ、ダイバーシファイド・コンベヤーズ・インターナショナル、シーアイエムシー・ティアンダ・ホールディングスが含まれます。
