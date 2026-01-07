株式会社サンクユー、欠品クレームを“ゼロ”にした在庫一元管理の成功事例を公開 ― 小売業がBtoB-ECで実現した3つの改善ケースと導入の秘訣を解説 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、在庫管理の煩雑さや欠品クレームに悩む小売業向けに、BtoB-ECを活用した「在庫一元管理」の成功事例をまとめた最新コラム【欠品クレームがゼロに。小売業がBtoB-ECで実現した『在庫一元管理』3つの成功事例と導入の秘訣】を公開しました。
■背景：在庫管理の乱れが“顧客離れ”を引き起こしている
小売業では、以下のような在庫管理の課題が慢性化しています。
・店舗・倉庫・ECで在庫情報が分断されている
・実在庫とシステム在庫が合わない
・欠品によるクレームや販売機会損失が頻発
・電話・FAXでの在庫確認に時間がかかる
・担当者依存でミスが起こりやすい
こうした課題は、業務効率の低下だけでなく、顧客満足度の低下や売上減少にも直結します。
今回公開したコラムでは、これらの問題を BtoB-ECを基点とした在庫一元管理 によって解消し、欠品クレームをゼロにした小売業の成功事例を詳しく紹介しています。
■コラムで紹介している主な内容
なぜ欠品クレームが起きていたのか
在庫情報が分散していたことによる“構造的な原因”を可視化。
BtoB-ECによる在庫一元管理の仕組み
ECと在庫管理・基幹システムを連携し、「誰が見ても同じ在庫数」が確認できる環境を構築。
成功事例3選
・店舗・EC在庫を統合し、欠品クレームがゼロに
・在庫確認の問い合わせが激減し、現場負担を軽減
・在庫精度向上により販売ロスを最小化
導入を成功させるための設計ポイント
・在庫更新タイミングの考え方
・業務フローに合わせたEC設計
・スモールスタートでの導入戦略
実践的かつ再現性の高い内容となっています。
■ コラムはこちら
欠品クレームがゼロに。小売業がBtoB-ECで実現した「在庫一元管理」3つの成功事例と導入の秘訣
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/centralized_inventory_management_achieved_through_b2b_ec/
■BtoB-ECは「受注」だけでなく「在庫改革」の起点になる
BtoB-ECは単なる受注ツールではなく、在庫情報・販売情報・顧客情報を一元管理するハブとして機能します。
サンクユーでは、EC-CUBEを中心に、
・在庫一元管理
・店舗・倉庫・ECのデータ連携
・欠品・過剰在庫の防止
・小売・卸・製造業向けBtoB-EC構築
を多数支援してきました。
■在庫管理・欠品クレームでお悩みの企業様へ
・欠品クレームをなくしたい
・在庫管理を属人化から解放したい
・ECと在庫管理を連携させたい
・小売・卸向けに最適なBtoB-ECを構築したい
とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
現状の業務フローを踏まえた最適な改善プランをご提案します。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
