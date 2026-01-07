37歳・深刻な悪阻（つわり）を克服し3人目での安産へ｜バザルトマタニティケアで叶える、家事・育児と両立できる健やかなマタニティライフ（佐賀県鳥栖市・Primari N）
【バザルトマタニティケアに寄り添った温熱ケアの実例】
佐賀県鳥栖市のサロン「Primari N（プリマリエヌ）」より、バザルトマタニティケアを通して、深刻な悪阻の悩みを克服し、3人目の妊娠期を健やかに過ごされた37歳女性の実例が報告されました。
このお客様は、第1子・第2子の妊娠時に、体重が5～7キロ減少して入院を余儀なくされるほどの深刻な悪阻を経験されており、出産直前まで体調が優れない日々を過ごされていました。そのため、第3子の妊娠にあたっては、悪阻に備えた体づくりとして妊娠前からケアを開始。妊娠20週から38週まで、月1回のペースで継続的にバザルトマタニティケアを受けられました。
今回の妊娠では、過去2回とは異なり、悪阻が非常に軽く済んだことが最大の変化でした。体重の減少も少なく、出産直前まで上のお子様2人の育児や家事をこなす日常を維持することができました。年齢による体の重だるさや腰痛・肩こりといった不調も、ケアを受けることでその都度解消され、体の変化と上手に付き合いながら穏やかに出産を迎えられました。
担当した金澤先生は、「定期的なケアがメンタルの安定と悪阻の軽減に直結していることを、カウンセリングを通してお客様自身も強く実感されていました。施術後は姿勢が整い、肋骨の開きが収まることで呼吸が深くなり、表情もパッと明るい笑顔に変わって帰宅される姿がとても印象的でした」と振り返ります。
サロン情報
サロン名：Primari N（プリマリエヌ）
所在地：佐賀県鳥栖市
担当セラピスト：金澤
インスタ：https://www.instagram.com/nprimari/
【バザルトマタニティケアに寄り添うサロンのアプローチ】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊娠期を「ただ耐える時間」ではなく、赤ちゃんとママが心を通わせる大切な時間にしていただきたいと考えています。
Primari Nの金澤先生は、「安心・安全な技術と商材にこだわり、マタニティ期を楽しみ、心に余裕を持って過ごせるよう、心身の両面からサポートしていきたい」とお話しされています。過去の辛い悪阻の経験から学び、事前の体づくりと定期的なバザルトマタニティケアを組み合わせたことで、3児のママとしての慌ただしい日常を守りながら、安産へと繋げられた今回の実例は、多くの妊婦様に希望を与えるものです。
バザルト（R）特有の遠赤外線による温熱効果は、自律神経を整え、深刻な悪阻やマタニティ期のトラブルを和らげる一助となります。私たちは、点ではなく線でママの人生を支えるセラピストの存在を、技術面・想いの面から全力でバックアップしてまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
【バザルトマタニティケアに寄り添うサロンのアプローチ】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊娠期を「ただ耐える時間」ではなく、赤ちゃんとママが心を通わせる大切な時間にしていただきたいと考えています。
Primari Nの金澤先生は、「安心・安全な技術と商材にこだわり、マタニティ期を楽しみ、心に余裕を持って過ごせるよう、心身の両面からサポートしていきたい」とお話しされています。過去の辛い悪阻の経験から学び、事前の体づくりと定期的なバザルトマタニティケアを組み合わせたことで、3児のママとしての慌ただしい日常を守りながら、安産へと繋げられた今回の実例は、多くの妊婦様に希望を与えるものです。
バザルト（R）特有の遠赤外線による温熱効果は、自律神経を整え、深刻な悪阻やマタニティ期のトラブルを和らげる一助となります。私たちは、点ではなく線でママの人生を支えるセラピストの存在を、技術面・想いの面から全力でバックアップしてまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
