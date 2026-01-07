新規コース「【ライブ】キャリアはじめの一歩実践編～新入社員・若手社員が自分らしく輝くために～」を提供開始
総合人材育成企業の株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦）は、2025年12月22日（月）より新規コース「【ライブ】キャリアはじめの一歩実践編～新入社員・若手社員が自分らしく輝くために～」を提供開始しております。
【特徴】
本コースは、社会人としてキャリアをスタートしたばかりの方が、自分のキャリアと向き合い、将来にわたって主体的に成長するための第一歩を支援するプログラムです。事前学習として「【eラーニング】キャリアはじめの一歩～新入社員・若手社員が自分らしく輝くために～」を受講済の方を対象に、キャリアへの不安や焦りを未来への成長の原動力に変える方法を、ワークや対話を通じて学習いただきます。eラーニングとワークショップの相乗効果により、新入社員のオンボーディング、職場定着、キャリア自立の促進を支援します。
【コース情報】
「【ライブ】キャリアはじめの一歩実践編～新入社員・若手社員が自分らしく輝くために～」
定価：30,800円（税込）
学習期間：1日間 （4時間）
受講対象者：主に入社1～3年目の方（社会人としてのキャリアをスタートして間もない20代の方）
前提知識：【eラーニング】キャリアはじめの一歩～新入社員・若手社員が自分らしく輝くために～（UEL20D）を受講済みであること。
【関連WEBサイト】
【ライブ】キャリアはじめの一歩実践編～新入社員・若手社員が自分らしく輝くために～：
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&cscd=ULG14R&pcd=FLMC
富士通ラーニングメディア「キャリアデザイン」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca525101.htm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
