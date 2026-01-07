サウスコ、液冷ラック向けアダプタ「ユニバーサル・ブラインドメイト・フローティングアダプタ（UQDB）」を発表
[大阪] - 2026年1月7日 - サウスコは、液冷ラックシステム向けの新製品「ユニバーサル・ブラインドメイト・フローティングアダプタ（UQDB）」を発表しました。従来のシステムにおいて接続部分の公差が不十分なことにより生じるエネルギーロスなどの課題の解決に寄与します。
大規模な液冷システムにおいては、小さな接続部のエネルギーロスの蓄積は大きなエネルギーロスと運用コストの増大につながるため、接続インターフェースの信頼性は非常に重要です。
サウスコは、この課題に正面から挑み、革新的な液冷向け接続ソリューションである新製品UQDBを開発しました。目視で正確な位置合わせをせずに機器間の接続を可能にするもので、液冷システム（特にコールドプレート方式）のスピーディーな実装とメンテナンスの効率化に寄与するコアインターフェース用ソリューションです。
オス型クイックディスコネクトに取り付けるサウスコのUQDBは、必要なX、Y、Z軸のフロートを確保し、ラックマニホールドとオス型クイックディスコネクトの位置合わせを正確に保ちます。Z軸のフロートは、マイクロスイッチと組み合わせることで、クイックディスコネクト・カップリングの適切な接続を示します。
サウスコのUQDB は、OCP ORV3 や他のオープンスタンダードに対応し、プラットフォームおよびメーカー間のシームレスに統合可能です。
主な特徴：
・3次元の動的な公差を制御：画期的な「3次元動的補償機構」で、ラジアル方向に±4mm のフローティング公差（チルト補償角度2°）および、アキシャル（軸）方向には6mmの位置ズレを吸収可能。
・セルフセンタリングおよびアライメントピン構成：確実なブラインドメイト接続
・長期運用に耐える卓越した密封性能：厳格なASME B31.3 規格300psigバースト（圧力）試験をクリアした製品は10年以上の運用期間を確保
・クイックディスコネクト部品の多様な公差の累積に対応できる柔軟設計
ユニバーサル・ブラインドメイト・フローティングアダプタ（UQDB）について詳しくは、https://southco.com/en_us_int/enterprise-industry/universal-quick-disconnect-blind-mate-floating-adapters-uqdb をご覧いただくか、info@southco.com までお問合せください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338413&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338413&id=bodyimage2】
■ 製品画像：サウスコ ユニバーサル・ブラインドメイト・フローティングアダプタ（UQDB）
■ 画像：ブラインドメイト・フローティング機構
サウスコについて
サウスコ（Southco, Inc.）は、技術力に根ざした金物などのアクセスソリューションの設計・製造で世界をリードしています。"Create First Impression That Last" （出会いの感動が続く製品づくり）をモットーに、品質、性能から美しい外観や人間工学的な使いやすさまで、お客様の用途設計に貢献する製品をお届けしています。75年以上にわたり、サウスコの革新的なアクセスソリューション製品は、輸送機器、各種産業、医療機器、データセンターなどの用途で、顧客製品のエンドユーザーがまず目にし、触れる「タッチポイント」部品の品質とデザイン性で、世界の大手メーカーおよびそのブランドの価値創造に貢献しています。トップレベルの技術力の蓄積、革新的な製品と、専門家によるグローバルサポート体制で、世界中の機器設計者に幅広い高品質のアクセスソリューションをお届けしています。
www.southco.com （サウスコ・ジャパン ウェブサイトhttps://southco.com/ja_jp_int/ ）
Southco Asia Limited（アジアパシフィック地域本社）
2401, Tower 2, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, Hong Kong
Phone: +852 3127 1500 Fax: +852 3127 1512 info@southco.com
配信元企業：サウスコ・ジャパン株式会社
