Roborock、伸縮式ソニックモップと高度なナビゲーション技術により、精密な水拭きを実現するロボット掃除機「Saros 20 Sonic」を発表
ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は「CES 2026」にて、「Sarosシリーズ」の最新モデルとなる「Roborock Saros 20 Sonic（ロボロック サロス ニゼロ ソニック）」（以下：「Saros 20 Sonic」）を発表しました。
本製品は、毎分4,000回※1の高速振動で床をこすり洗いする「VibraRise® 5.0」モップがけシステム を搭載。モップが物理的に伸縮することで、壁際や隅までしっかりと掃除します。
さらに、高さ最大8.5cmの二重敷居を乗り越える「AdaptiLiftシャーシ™ 3.0※2」や、LDSレーザー技術を採用した「RetractSense™」ナビゲーションシステムを組み合わせることで、これまでにないレベルの水拭き性能と、広範囲な掃除を実現しています。
■「VibraRise® 5.0」により毎分4,000回の振動で床の汚れを効果的に除去
本製品独自のモップがけシステムは、深く、広く、丁寧な掃除を可能にする設計です。独立モーターを採用した「VibraRise® 5.0」は、毎分4,000回※1の音波振動と、1.75倍※6となった最大14Nの加圧力で、乾いてこびりついた汚れを効果的に落とします。また、27％※7拡大した振動面積を誇るモップヘッドは、物理的に伸びる構造を採用。壁際0mm※1まで届き、マルチパッド方式で起こりがちな「水拭きのムラ」を抑えます。Roborockアプリ内で水の量と振動の強さを個別に調整が可能です。
■「AdaptiLiftシャーシ™ 3.0」搭載で最大8.5cmの二重敷居をスムーズに乗り越え可能に
「AdaptiLiftシャーシ™ 3.0※2」は、高度なビジョンシステムと適応型アルゴリズム、後輪・補助輪・昇降アームからなる構造で、敷居の越え方を分析・学習することで、最大8.5cmの複雑な二重敷居もスムーズに乗り越えることができます。さらに、業界初※9となる最大3cm※1の厚みを持つカーペットに対応したダイナミックシャーシ昇降機能を搭載。カーペットの毛足に合わせて本体の高さを自動調整し、毛足の長いカーペットでは30％※10高いホコリ除去率を実現します。
■35,000Paの強力な吸引力かつ「デュアル絡まり防止ブラシ」でメンテナンスの手間を最小限に
35,000Pa※11のパワフルな吸引力に加え、ペットの毛や長い髪の毛の絡まりを防ぐ「デュアル絡まり防止ブラシ」を搭載しているため、快適な掃除体験を提供します。
「デュアル絡まり防止ブラシ」とは、「DuoDivide™メインブラシ」と、部屋の隅までゴミを掃き出すことができる伸縮式の「FlexiArm™ブラシ」を組み合わせたものです※1。この組み合わせにより、最大40cm※1の髪の毛でも絡まり率0%※1かつ、毛の除去率100%※1を実現。メンテナンスの手間を最小限に抑え、シームレスな清掃体験を提供します。
■「RetractSense™ナビゲーションシステム」により狭い空間でもスムーズに走行
「RetractSense™ ナビゲーションシステム」は、低い家具の下に入る際にLiDARセンサーを自動で格納し、本体の高さは7.98cmと薄型設計のため、家具の下などの低い空間の掃除も可能です。また、LiDARセンサー格納時でも、100°の後方視野を維持し、約7cmの空間でも100％※1の成功率でマッピングと脱出を実現します。ナビゲーションには、「Reactive AI 3.0 障害物認識機能」を採用しており、トリプルストラクチャードライト、RGBカメラ、VertiBeam™側面ストラクチャードライトにより、200種類※12以上の物体を識別し、ケーブルや散らかった物を賢く回避します。
■新型「RockDock®」で掃除後の手間を極限まで削減
最新多機能充電ドック「RockDock®」は、100°C※13の高温水洗浄により油汚れを分解し、99.99％※14の除菌を実現します。その後55°C※15の温風でモップ、ドック底部、ダスト経路全体を乾燥させ、カビや臭いの発生を抑制します。さらに、吸引モードでモップだけがドックに残されている時には、モップを個別洗浄する独立モップ洗浄機能、汚れを検知して再洗浄・再清掃を行うスマート汚れ検知機能を搭載。
自動洗剤投入、最大65日分の自動ゴミ収集機能、150分の急速充電※1に対応しています。標準充電ドックやオプションの給水・排水システムと組み合わせることにより、利便性を最大限に高めることができます。
■つながったインテリジェンス機能によりスマートホームを強化
Roborockアプリでは、部屋の種類やユーザーの使用習慣を学習し、清掃ルーティンを自動的に最適化します。吸引力の強化や、モップが汚れた後の再洗浄、さらには「おやすみ時間」中は動作音を抑えるために出力を低減します。詳細なカーペット設定により、ラグを集中的に掃除することも、完全に回避して濡らさないようにすることも可能です。また、モップリフト制御やエッジ清掃ルートも部屋ごとに細かく設定できます。
プライバシー保護も重視しており、UL、AU、PSTI、REDなど複数の認証を取得しています。さらに、Matter対応により、Alexa、Siri、Google Homeと連携したスマートホーム全体の自動化もスムーズに行います。
【価格と販売状況】
「Saros 20 Sonic」は、2026年にグローバルにて発売開始予定です。価格と日程は近日中に発表を予定しております。
※1 メーカーが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。
※2 本製品は、二重敷居（4.5cmの敷居に加え、さらに4cmのレールがある場合）で最大8.5cm、単層敷居の場合は最大4.5cmまで乗り越えられることが試験で確認されています。実際の結果は、使用環境によって異なる場合があります。
※6 メーカーが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、使用環境などの要因によって異なる場合があります。モップ加圧力の向上は、Saros 10との比較によるものです。
※7 メーカーが実施した社内試験に基づき、従来のRoborock製振動式ロボット掃除機との比較によるものです。実際の結果は、使用環境などの要因によって異なる場合があります。
※8 メーカーが実施した社内試験に基づいています。本製品のモップは、弾力性のある支持構造を備えた突出繊維設計を採用しており、壁を傷つけることなく、壁際までモップ繊維を届かせて清掃することが可能です。実際の結果は、使用環境などの要因によって異なる場合があります。
※9 本機能は、RoborockのAdaptiLiftシャーシによって実現されています。これは、2024年第3四半期に発売された、3輪制御を採用した量産型昇降式シャーシとして業界初のシステムです。ダイナミックカーペットクリーニング機能は、2025年第3四半期に正式に導入されました。メーカーが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は環境要因によって異なる場合があります。
※10 Max+モードを使用したRoborockの社内試験に基づいています。従来のRoborock製ロボット掃除機における、毛足の長さ2cmのカーペット上での性能との比較です。実際の結果は、ご家庭の使用環境によって異なる場合があります。
※11 特定の条件下におけるデジタルモーターの社内試験に基づいています。実際の結果は、製品構成や使用状況によって異なる場合があります。
※12 メーカーが実施した社内試験に基づき、本製品は幅約5cm、高さ約3cmまでの物体を認識し、回避することが可能です。認識精度は、使用環境などの要因によって異なる場合があります。
※13 メーカーが実施した社内試験に基づいています。ベースの清水ディスペンサー内の水は、常温かつ標準大気圧（1気圧、101.3kPa）下において、最大100℃（212°F）まで加熱可能です。実際の温度は、標高や気圧などの環境条件によって異なる場合があります。
※14 TÜV Rheinland（テュフ・ラインランド）が実施した試験に基づき、標準のセルフクリーニングモードにおいて、回転モップ上の大腸菌および黄色ブドウ球菌が99.99％以上除去されることが確認されています。認証ID：0000087672。実際の結果は、ご家庭の使用環境によって異なる場合があります。
※15メーカーが実施した社内試験に基づき、乾燥時におけるベースの排気口から出る空気は、標準的な室温下で最大55℃まで加熱されます。実際の温度は、使用環境などの要因によって異なる場合があります。
【製品に関するお問い合わせ】
Roborockカスタマーサポートセンター
E-mail：support@roborock.co.jp
営業時間：午前10時〜午後5時（土日祝を除く）
【Roborockについて】
インテリジェントなクリーニングソリューションで知られるRoborockは、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDCによると、ロボット掃除機ブランド売上高第1位* となったRoborockは、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開するRoborockは、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026年現在、Roborockは2,200万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、https://global.roborock.com/ をご覧ください。
●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
●掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。
